Mercato mouvementé pour le PSG : Arrivée de Lassana Diarra, Lucas Moura sur le départ

Le PSG est entré dans une nouvelle dimension cette saison en réalisant un mercato estival hors-du-commun avec les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé. Le club a l’intention d’être très actif dans les ultimes heures du marché des transferts. Le Paris Saint-Germain est pourtant sous la menace du fair-play financier. Le club pourrait en effet être durement sanctionné s’il ne parvenait pas à équilibrer ses comptes. De nombreux joueurs vont donc devoir quitter le club dans les jours qui viennent afin d’éviter un séisme pour les futures saisons. L’UEFA risque effectivement de bannir le PSG de la Champions League en cas de non-respect du fair-play financier.

La situation de certains joueurs est encore incertaine. Lucas Moura, Hatem Ben Arfa, Javier Pastore ou bien encore Angel Di Maria pourraient bien être contraints de faire leurs valises. Les sommes pharaoniques dépensées pour arracher Neymar et Kylian Mbappé des griffes du FC Barcelone et de l’AS Monaco vont malheureusement grêler le budget du club dans le cadre du respect du fair-play financier. La situation est d’autant plus intenable que le PSG vient d’officialiser la signature de Lassana Diarra. L’équipe est également toujours à la recherche d’un gardien de but de qualité.

Un divorce douloureux entre le PSG et certains joueurs au sein du vestiaire

Alors que Neymar traverse une période de blues et semble bouder après avoir été hué par le public du Parc des Princes dans le match contre Dijon, le torchon brûle entre le PSG et certains joueurs poussés vers la sortie. Le cas de Lucas Moura et d’Hatem Ben Arfa ont été particulièrement mal gérés. Les joueurs concernés sont plongés en plein désarroi et dans l’incompréhension. La compétition féroce entre les joueurs pour être titularisé a fait de nombreuses victimes. Lucas et Ben Arfa n’entrent plus dans les plans de l’entraîneur Unai Emery ces derniers mois. Ces deux joueurs dépités pourraient donc être vendus et quitter le club dans les prochains jours.

La colère et l’incompréhension de Lucas

L’attaquant brésilien Lucas a évoqué son malaise et sa rancœur envers le PSG dans une interview accordée à L’Equipe lundi dernier. Il se dit « dégoûté » de son sort au sein de l’équipe.

Le choc est brutal. Je suis dégoûté de ne plus jouer, de ne plus pouvoir m’exprimer comme je le faisais. […] Je ne suis pas content, je pensais avoir construit quelque chose de solide avec le club, mais ce n’est visiblement pas le cas… Avec ma vitesse et ma technique, je pourrais être performant [en Liga]. Mais peu importe où j’atterris. Je sais de quoi je suis capable, je ne suis pas devenu international par hasard.

Lucas joue très peu depuis les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé l’été dernier. Paris doit absolument alléger sa masse salariale s’il veut respecter les règles du fair-play financier.

Lucas en route pour le Betis Séville ?

Le Betis Séville serait prêt à acheter Lucas dès cet hiver. Selon des informations du Parisien et de L’Equipe, le Betis Séville s’apprêterait à formuler une offre de 18 millions d’euros pour Lucas. Cette proposition serait assortie de bonus financiers. Ce transfert pourrait rapporter environ 30 millions d’euros au club parisien. Lucas est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2019. Le joueur brésilien du Paris Saint-Germain est également courtisé par Tottenham et Manchester United.

Lassana Diarra : la recrue inattendue du PSG

Selon des informations de L’Equipe et du site officiel du club de la capitale, le milieu défensif français Lassana Diarra a signé au PSG mardi soir. L’ancien joueur cadre de l’Olympique de Marseille, du Real Madrid et de Chelsea est la première recrue de l’hiver du Paris Saint-Germain. Lassana Diarra a paraphé un contrat d’un an et demi avec le club de la capitale. Il était libre depuis son départ du club d’Al-Jazira en décembre dernier.

Lassana Diarra s’est exprimé suite à son arrivée à Paris.

Je suis extrêmement heureux de pouvoir enfin rejoindre le club de ma ville natale. Le Paris Saint-Germain représente beaucoup de choses à mes yeux et, avec la dimension internationale qu’il a prise ces dernières années, tous les joueurs rêvent d’y évoluer un jour. J’ai la chance de pouvoir réaliser ce rêve, de pouvoir connaître l’émotion de jouer au Parc des Princes avec un maillot du PSG sur les épaules. À moi de tout faire, désormais, pour apporter toute mon expérience, toute mon envie de jouer au plus haut niveau et de prouver à mon club qu’il a eu raison de placer sa confiance en moi.

Des prêts en cascade

Certains joueurs, qui n’ont pas encore pu percer au sein du PSG lors des dernières saisons, ont été échangés par le club de la capitale. Parmi ces sportifs prêtés cette saison par le Paris Saint-Germain figurent Jonathan Ikoné (Montpellier), Gonçalo Guedes (Valence), Jesé (Stoke City), Jean-Christophe Bahebeck (Utrecht) ou bien encore Krychowiak (West Bromwich Albion).

Le sort de certains joueurs encore dans le flou

Le mercato hivernal se termine le 31 janvier. Hatem Ben Arfa, Javier Pastore ou bien encore Angel Di Maria pourraient donc évoluer sous les couleurs d’un nouveau club dans les semaines à venir. Après six années passées au club, Blaise Matuidi a quitté le PSG pour rejoindre la Juventus Turin lors du dernier marché des transferts l’été dernier. La dure tradition du mercato dicte donc sa loi. Le PSG pourrait ainsi avoir un tout nouveau visage dans les prochains jours et lors de l’affrontement tant attendu en Champions League contre le Real Madrid, le 14 février et le 06 mars prochain.