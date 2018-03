Manchester United – FC Séville : le match en direct

Bienvenue sur le live du match retour de 8ème de finale de la Ligue des Champions ! A Old Trafford, Manchester United reçoit le FC Séville pour une place en quart de finale. Après un 0-0 au match aller chez les Andalous, la pression est sur les Reds qui veulent retrouver les quarts de finale. Un stade de la prestigieuse compétition qu’ils n’ont plus atteint depuis 2014.

38′ // Plusieurs fautes se succèdent sur les joueurs de Manchester, l’arbitre ne bronche pas.

37′ // Tir de Fellaini après un une-deux avec Sanchez. Sergio Rico sort des deux poings en corner.

36′ // Après une bonne période, Manchester a tendance à reculer face à un FC Séville pas effrayé.

34′ // Un tir de loin de Banega finit hors cadre. Pour l’instant, un seul tir cadré dans ce match, au crédit du FC Séville.

31′ // Steve Nzonzi fait un match propre à la récupération. Patron du milieu

30′ // Manchester a remis le pied sur le ballon et se montre plus menaçant. Marcus Rashford fait beaucoup de dégâts avec ses accélérations et ses dribbles.

27′ // Manchester est négligent au milieu et permet à Séville de mettre Luis Muriel en position de frappe. Son tir trop croisé file en sortie de but.

26′ // Correa et Banega combinent bien, mais la passe de ce dernier est trop forte et De Gea s’en empare.

24′ // Côté gauche, Alexis Sanchez propose un long centre touché par la défense. le corner qui suit ne donne rien, et Smalling est sifflé hors-jeu.

23′ // Lukaku descend très bas pour récupérer le ballon et écarter sur l’aile gauche. L’avant-centre est partout pour le moment.

22′ // Faute de Valencia, le capitaine mancunien, sur Correa.

21′ // Une longue passe de Lukaku bénéficie à Rashford, dont le tir enroulé est repoussé. Séville se dégage.

20′ // De Gea sort de sa surface pour remettre en jeu. Lui et sa défense essayent d’en imposer.

18′ // Manchester prend son temps, avant d’envoyer un long ballon devant. Séville récupère. L’intensité a baissé d’un cran.

15′ // Le match se poursuit sur des bases élevées, comme attendu le jeu au sol du FC Séville se heurte aux longues passes aériennes pour les ailes mancuniennes. Au terme d’une bonne phase de jeu de Séville, le tir de Vazquez part directement en tribunes.

13′ // Bien servi par Correa, Luis Muriel dévisse son tir du droit.

12′ // Manchester joue sur l’aile gauche, mais Séville récupère et sert Correa dont le tir devant la surface est contré.

8′ // Premier corner de la partie, il revient au FC Séville. Correa place une tête au premier poteau, juste au dessus de la transversale de De Gea.

8′ // Manchester a le contrôle du match pour le moment, et les incursions espagnoles ne donnent rien.

6′ // Suite à une bonne course de Lingard sur la gauche et un centre en pivot, la défense sévillane panique. Coup franc pour Rashford à 30m, dévié puis repoussé par le gardien.

4′ // Séville prend son temps et pose le jeu au milieu de terrain.

3′ // Le ballon circule d’un camp à l’autre, l’intensité est bien présente en ce début de match. Rashford s’infiltre dans la surface adverse mais son tir est contré.

1′ // Première frappe ! Après une combinaison sur l’aile gauche, Lukaku revenu au centre place une frappe du droit. Trop haut.

0′ // Et c’est parti sur la pelouse d’Old Trafford !

0′ // Les équipes entrent sur le terrain, le rouge historique est de mise pour les hôtes, et Séville est en noir. L’hymne de la Ligue des Champions résonne. Promesse de spectacle ? On l’espère !

0′ // Séville se présente à Old Trafford après une défaite contre Valence (0-2), Manchester affiche de la confiance après sa victoire arrachée au courage contre Liverpool (2-1). Une victoire acquise par un doublé de Marcus Rashford, actuellement en pleine forme. Associés avec Lukaku et Lingard en attaque, ces trois-là sont très attendus par un public bouillant.

0′ // L’opposition de styles de jeu devrait se poursuivre. Face à un José Mourinho qu’on attend fidèle à lui-même, tourné vers la défense et un jeu vertical, Vicenzo Montella, apôtre d’un jeu offensif basé sur la possession, devra trouver plus de réussite qu’au match aller sur ses phases offensives. Ce soir, c’est le feu espagnol contre la pierre anglaise !

0′ // Concernant le FC Séville, l’entraîneur Vicenzo Montella aligne une équipe quasi identique à celle du match aller, avec Clément Lenglet et Steve Nzonzi titulaires. Seul changement, Jesus Navas (blessé à un mollet) est remplacé au poste d’arrière droit par Simon Kjaer.

0′ // Mis à part la présence de Fellaini dans l’entrejeu, le onze de départ de Manchester United est sans surprise : De Gea – Valencia, Smalling, Bailly, Young – Matic, Fellaini – Alexis, Lingard, Rashford – Lukaku. On notera l’absence des Reds français dans l’équipe titulaire. Paul Pogba et Anthony Martial s’asseyent en effet sur le banc des remplaçants.

0′ // Ce soir, Manchester United reçoit le FC Séville. Après leur match nul à l’aller (0-0), les deux équipes vont se livrer un ultime combat. Les Sévillans avaient fait forte impression à l’aller en dominant le match de bout en bout et alignant plus d’une vingtaine d’occasions. Sans idée, Manchester s’en était remis à son gardien David de Gea, auteur d’un très grand match et d’arrêts de classe mondiale, pour sauver les meubles.

0 // Bonsoir à tous, et bienvenue sur ce premier live de Minutenews.fr !