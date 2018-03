Ligue des Champions : où voir le match FC Barcelone – FC Chelsea ?

Après le match aller à Stamford Bridge, le retour au Camp Nou s’annonce bouillant ! Le FC Barcelone part avec les faveurs des pronostic dans ce huitième de finale retour de Ligue des Champions, mais l’histoire entre les deux clubs a prouvé que cela n’était pas toujours suffisant. Le FC Chelsea arrivera-t-il à renverser la vapeur ?

Rebondir pour Chelsea

Le match aller avait été un modèle de rigueur tactique pour le FC Chelsea de l’entraîneur italien Antonio Conte. Tout avait fonctionné parfaitement jusqu’à ce que ce diable de Lionel Messi sorte de sa boîte pour égaliser à la 75e minute. Un but qui répondait alors à l’ouverture du score de Willian (62e). Celui-ci avait déjà touché deux fois les poteaux avant. Ce fameux but à l’extérieur pourrait peser lourd au moment du retour. Chelsea ne peut pas aller chercher le 0-0, il faudra à tout prix marquer au moins un but. Une pression qui devrait offrir des espaces à l’attaque du FC Barcelone. Mais, Antonio Conte se montrait tout de même optimiste à l’issue du match aller.

C’est dommage. Il y a un peu de déception. En même temps, ce match va nous donner beaucoup de confiance pour le match retour. La qualification est ouverte. On a montré que si nous sommes prêts à travailler dur ensemble, et si nous gardons ce bon feeling avec le ballon, on peut faire quelque chose d’extraordinaire au Camp Nou.

Problème, l’équipe anglaise n’a pas vraiment eu la meilleure préparation possible avec deux défaites sur ses trois derniers matchs, face à Manchester United (2-1) et Manchester City (1-0), .

Rompre la malédiction pour Luis Suarez

Difficile à imaginer pour Luis Suarez. Mais, le prolifique attaquant n’a pas marqué en Ligue des Champions cette saison. Autant dire, qu’il aimerait bien mettre fin à cette malédiction. Et ce, dès le match contre Chelsea. Pour la petite histoire, son dernier but était face au PSG l’an dernier, lors de la fameuse “remontada“. Mais, face à lui, le rempart des Blues Thibault Courtois, annoncé avec insistance du côté de la capitale française l’an prochain aura à cœur de défendre sa cage.

Nul doute que Messi qui avait inscrit à l’aller le premier but de sa carrière face à Chelsea aura lui aussi envie de remettre ça ce mercredi soir. Il pourra alors dédier ce nouveau but à son troisième fils, Ciro, né samedi dernier. Fabregas, le maître à jouer de Chelsea retrouve lui le Camp Nou et son club formateur. Mais, il n’a pas l’intention de faire de cadeaux ) Messi comme il l’a déclaré à nos confrères de Marca.

Nous tenterons de faire tout ce qui est possible pour qu’il soit en difficulté et qu’il ne puisse pas un grand match. Je le vois comme un rival qui veut gagner, tout comme moi. Nous sommes dans des équipes différentes et chacun d’entre nous veut le meilleur pour les siens.

Pour voir le match, rendez-vous sur Bein Sports 1, ce mercredi 14 février à partir de 20h45.