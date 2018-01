Ligue 1: Marseille, bien trop fort pour Rennes, recolle au podium

L’OM, 4e avec ses 41 points, n’est devancé qu’à la différence de buts par Monaco (2e) qui se rend à Montpellier en soirée et Lyon (3e) qui reçoit Angers dimanche.

La 9e place de Rennes avec 25 points, qui reste sur un nul à Metz et trois défaites consécutives en championnat – contre le Paris SG, Monaco et Marseille, tout de même – est en revanche assez précaire, menacée par le trio Dijon, Strasbourg, Caen qui comptent juste une unité de moins.

Battus au match aller au Vélodrome (1-3), puis éliminés en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue aux tirs au but, les Phocéens ont pris leur revanche sur les Bretons, dominés dans tous les secteurs du jeu.

Lucas Ocampos a été rapidement en vue, forçant Tomas Koubek à détourner du bout des doigts un centre de Dimitri Payet qu’il allait convertir (8) et à boxer une frappe puissante de vingt mètres (15), avant d’envoyer dans les nuages un nouveau service parfait du milieu français (19).

Mais deux réalisations pleines de sang froid de Valère Germain, superbement servi par Florian Thauvin (0-1, 35) pour son quatrième but en championnat cette saison, et une reprise sans contrôle et imparable de Morgan Sanson, sur un centre en retrait de Germain (0-2, 45) sont venus récompenser une première période très aboutie.

Elles ont aussi fait oublier le penalty obtenu puis raté – ou plus précisément magnifiquement détourné par Thomas Koubek – par Thauvin (28).

Khazri blessé

La seconde période a été bien plus calme, les Olympiens gérant sans grande frayeur et creusant encore l’écart dans les dernières minutes sur une tête de Thauvin (82), qui frôlé le doublé sur un lob lointain repoussé par la transversale (90+1).

Rennes, qui a eu toutes les peines du monde à ne pas perdre rapidement le ballon, plombé par une multitude d’erreurs techniques, peut paradoxalement avoir quelques regrets.

Adrien Hunou a été très remuant, mais aussi très brouillon, et n’a pas pu convertir une belle ouverture de Benjamin Bourigeaud dans le dos d’Adil Rami (11), ni le centre tendu de Ramy Bensebaïni que Steve Mandanda a réussi à détourner à bout-portant (23e).

Ismaïla Sarr, titularisé pour la première fois depuis son retour de blessure, aurait aussi pu égaliser mais le vaillant Hiroki Sakai s’est jeté sur sa ligne de but pour l’en empêcher (42).

Coup dur supplémentaire pour les Bretons, la blessure de Wahbi Khazri, sorti avant la pause, et qui prive le club de son principal atout offensif.