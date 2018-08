L’horrible blessure de ce combattant de MMA

C’est une blessure qui devrait vous horrifier à sa simple mention. Alors qu’il faisait des travaux dans son domicile avec une perceuse, Bryce Mitchell l’a laissée tomber… dans son pantalon.

Le sportif a décidé de raconter son histoire en publiant premièrement un cliché de son caleçon sanglant…

Puis sont venues les explications. Âmes sensibles s’abstenir…

Je devais m’entraîner aujourd’hui mais j’ai déchiré mes testicules en deux. Je suis sur le point de me faire recoudre. Je tenais une planche au-dessus de ma tête avec la perceuse dans mon pantalon. La perceuse s’est déclenchée et a emmêlé mes co*****s. J’ai laissé tomber la planche, renversé la perceuse et démêler mes testicules mais elles ont été déchirées en deux. Je suis très sérieux !