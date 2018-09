Le golfeur enlève son pantalon pour être confortable

La scène se déroule au Portugal Masters. Et sans beaucoup de surprises, c’est un golfeur français qui est à l’origine de ce geste pour le moins étrange. On vous dévoile la scène en vidéo.

C’est donc le golfeur français Matthieu Pavon qui s’est fait remarquer pour son comportement quelque peu étrange dans l’univers tellement cadré du golf professionnel.

Il venait alors d’envoyer une balle à la limite de l’eau. Craignant sans doute de tomber à l’eau et de se retrouver tout mouillé, il a préféré… enlever son pantalon. Et puisqu’il avait déjà commencé, il a aussi retiré sa casquette. De quoi donner naissance à une scène surréaliste d’un golfeur en polo et boxer. Et pour les curieux, il a réussi à dégager sa balle. Cela valait donc bien le coup de risquer sa réputation quelques instants. Il a tout de même du concéder un bogey.

Ball in the water? 💧

Trousers off! 👖❌

That was the technique adopted by Matthieu Pavon as he escaped the water hazard at the Portugal Masters! 😂

Take a look at the latest from Vilamoura here: https://t.co/qz3YJBek4R pic.twitter.com/Kqqvcfxpcm

— Sky Sports Golf (@SkySportsGolf) September 20, 2018