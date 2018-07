Lawson Craddock, lanterne rouge et héros du Tour de France

Le nom de Lawson Craddock ne vous dit sans doute rien. Même si vous avez regardé le Tour de France 2018, il est probable que vous n’ayez pas retenu son nom. Le cycliste américain vient de finir dernier de l’épreuve. Mais il a aussi donné une véritable leçon de solidarité.

Une fracture le premier jour

Pour comprendre l’enfer par lequel vient de passer Lawson Craddock, il faut remonter au premier jour du Tour de France. Le coureur fait alors une chute qui lui cause une ligne de fracture à l’omoplate et des points de suture à l’arcade. Pour beaucoup de coureurs, cela aurait signifié la fin de l’épreuve. Mais, ce dimanche 29 juillet, le coureur au numéro 13 a franchi la ligne d’arrivée sur les Champs-Elysées. Trois semaines plus tard.

Comment a-t-il tenu ? A plus forte raison alors qu’il est dernier de l’épreuve et n’avait plus rien à espérer ? Pour la bonne cause. Il avait en effet promis de reverser 100 dollars à une fondation pour chaque étape bouclée. Mais sa détermination a motivé d’autres personnes. Plus de 3.000 en fait qui ont donné 200.000 dollars. Cela permettra de reconstruire le vélodrome où il a fait ses débuts. Celui-ci avait été détruit par l’ouragan Harvey en 2017.