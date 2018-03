L’avion d’une athlète est bloquée par la neige ? Elle fait 7 heures de taxi pour aller au Mondial d’athlétisme

C’est ce que l’on nomme de la détermination. Laura Muir, une spécialiste britannique du demi-fond n’a pas hésité à faire sept heures de taxi pour se rendre aux Mondiaux en salle de Birmingham. Bilan : une belle médaille de bronze sur 3000 mètres.

Mercredi, la jeune femme est censée s’envoler depuis Glasgow où elle étudie pour devenir vétérinaire. Sa destination ? Birmingham en Angleterre, où se déroulent les mondiaux en salle d’athlétisme. Mais, il y a un problème. La neige empêche son avion de décoller. Bien décidée à rallier coûte que coûte la compétition, elle saute donc dans un taxi. 7 heures plus tard, elle arrive finalement à sa destination avec une belle addition de 1.7000 € pour le trajet !

Et pour ne rien gâcher, elle a en plus réussi à décrocher une médaille de bronze jeudi soir sur 3.000 mètres comme le relèvent nos confrères du Guardian. Elle leur a raconté son voyage véritablement homérique :

J’ai vraiment pensé qu’on n’y arriverait jamais. Il y avait tellement de neige, et en plus le taxi avait deux heures de retard. On ne savait pas s’il allait réussir à venir jusqu’à nous. Quand on a traversé Carlisle, c’était dingue. On ne voyait même plus le capot, les essuie-glaces étaient en train de geler. Ça nous a pris encore six heures pour arriver.

explique la jeune femme.

We made it!!! 🙌🙌

Birmingham bound!

Big thanks to our taxi driver who drove us through multiple blizzards to get us here 👏👏

— Laura Muir (@lauramuiruns) February 28, 2018