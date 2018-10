La Formule 1 attend l’arrivée de Mick Schumacher

La semaine dernière, Mick Schumacher est devenu champion d’Europe de Formule 3. Un niveau encore inférieur à la Formule 1, mais qui laisse présager de grandes choses.

Vous n’y croyez pas ? Bien sûr rien ne le garantit à 100%. Mais Lewis Hamilton, le Britannique de Mercedes qui pourrait gagner son cinquième titre mondial ce week-end, est très optimiste à ce sujet.

Je suis sûr à 100% qu’il y aura un autre Schumacher en F1. Grâce à son nom d’abord, mais aussi parce qu’il fait du très bon travail. Si j’ai un enfant qui a envie de piloter, je suis sûr qu’il pourra arriver en F1 grâce à son patronyme même s’il n’a pas le niveau. Mais il travaille bien et c’est un bon garçon. Il a passé quelques week-ends avec l’équipe l’an dernier je crois, et il a été très attentif. Il a du talent, comme son père, donc je ne crois pas que son nom soit un fardeau. Et ça serait génial pour notre sport.