La chute de Froome comme si vous y étiez

La première étape du Tour de France est en général tranquille. Mais, cette année, les choses se sont passés différemment. Au grand dam de Christopher Froome.

C’est Gaviria qui a réglé le sprint finale de cette première étape du Tour de France 2018. Mais, ce n’est sans doute pas l’image que l’on gardera de cette journée. On pensera plutôt à la chute du britannique Christopher Froome dans les 15 derniers kilomètres. Le favori qui aurait pu ne pas participer en raison de soupçons de dopage a fait une chute impressionnante.

Des images que l’on peut découvrir d’une façon inédite grâce à une caméra embarquée qui se retrouve dans le peloton. Pas de gros bobos à signaler pour lui mais en revanche une cinquantaine de secondes sur le maillot jaune et le français Romain Bardet.

a expliqué Christopher Froome à l’AFP en arrivant.

📺 Chris Froome's harsh crash seen from within the peloton. Fortunately, the reigning champion got back on his bike ! 💪

📺 La chute de Chris Froome vue de l'intérieur du peloton. Le champion en titre est fort heureusement parvenu à reprendre la route ! 💪#TDF2018 pic.twitter.com/9axsaRay1f

