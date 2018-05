Hockey: Washington craque encore à domicile en finales de conférence NHL

Washington a concédé jeudi une deuxième défaite consécutive à domicile (4-2) face à Tampa Bay qui a égalisé à deux victoires partout en finale de la conférence Est de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL).

Les Capitals pensaient avoir fait le plus difficile en remportant les deux premiers matches de la série sur la patinoire de Tampa Bay mais ils doivent désormais repartir de zéro.

La franchise de la capitale fédérale avait pourtant bien commencé la soirée en ouvrant la marque par Dmitry Orlov dès la 5e minute.

Mais le Lightning a aussitôt répliqué par Brayden Point, puis a pris l’avantage en concrétisant une nouvelle fois une situation de supériorité numérique grâce à Steven Stamkos avec son 7e but depuis le début des play-offs.

Mené au score, Washington a repris l’ascendant et a fait le siège du but de Tampa Bay lors de la 2e période mais a buté sur le gardien de but Andrei Vasilevskiy qui a réalisé 36 arrêts.

Le portier russe n’a rien pu faire face à son compatriote Evgeny Kuznetsov qui a égalisé en début de 2e période, démarqué par un astucieux revers de son capitaine Alex Ovechkin.

Vasilevskiy, très critiqué après les deux premiers matches perdus à domicile, a ensuite frustré les Capitals avec des sauvetages improbables, devant Ovechkin notamment.

“Il nous a sauvés, il nous a maintenus en vie dans le deuxième tiers-temps en particulier”, a reconnu Alex Killorn qui a marqué le but de la victoire à la 12e minute du troisième tiers-temps, à la suite d’une mauvais dégagement de Washington.

Les Capitals, tombeurs des Pittsburgh Penguins de Sidney Crosby au tour précédent, ont tout essayé et ont buté sur le poteau de Vasilevskiy dans les dernières secondes, avant que Tampa Bay n’ajoute un quatrième but dans la cage désertée par Braden Holtby (16 arrêts).

Il s’agit de la cinquième victoire en six matches disputés à l’extérieur pour Tampa Bay qui retrouve sa patinoire pour le match N.5 samedi.

“Quand on joue à l’extérieur, notre jeu est plus simple et plus direct”, avance Killorn pour expliquer cette efficacité en déplacement.

L’entraîneur de Washington Barry Trotz s’est refusé à critiquer ses joueurs: “On a bien joué, très bien joué même, on a fait tout ce qu’il fallait faire, sauf gagner. Mais ce groupe a beaucoup de ressources, il faut maintenant gagner à Tampa, ce qu’on a déjà fait deux fois”, a-t-il noté.

Le vainqueur de la finale de conférence Est affrontera pour la Coupe Stanley Las Vegas ou Winnipeg, opposés dans la finale de la conférence Ouest.

Les Vegas Golden Knights, qui disputent leur première saison en NHL, mènent deux victoires à une avant le match N.5 vendredi à domicile.

Le résultat de jeudi:

CONFERENCE EST

. A Washington,

Tampa Bay bat Washington 3 à 2

Tampa Bay et Washington à égalité deux victoires partout

Déjà joués:

Match N.1: Tampa Bay – Washington 2 – 4

Match N.2: Tampa Bay – Washington 2 – 6

Match N.3: Washington – Tampa Bay 2 – 4

A venir:

Match N.5, samedi 19 mai: Tampa Bay – Washington

Match N.6, lundi 21 mai: Washington – Tampa Bay

Match N.7 (si nécessaire), mercredi 23 mai: Tampa Bay – Washington

CONFERENCE OUEST

. Las Vegas – Winnipeg 2 – 1

Déjà joués:

Match N.1: Winnipeg – Las Vegas 4 – 2

Match N.2: Winnipeg – Las Vegas 1 – 3

Match N.3: Las Vegas – Winnipeg 4 – 2

A venir:

Match N.4, vendredi 18 mai: Las Vegas – Winnipeg

Match N.5, dimanche 20 mai: Winnipeg – Las Vegas

Match N.6 (si nécessaire), mardi 22 mai: Washington – Winnipeg

Match N.7 (si nécessaire), jeudi 24 mai: Winnipeg – Las Vegas

NB: la première équipe à quatre victoires est qualifiée pour la Coupe Stanley, la finale du Championnat NHL