Handball : L’incroyable sauvetage… de la lucarne !

C’est une scène que l’on imagine particulièrement frustrante pour les joueurs adverses. Mais, comme spectateur, c’est tout bonnement incroyable.

Le gardien battu

La scène se déroule en 3e division allemande dans une rencontre entre Fürstenfeldbruck et Konstanz. Les locaux mènent 24 à 23 et on joue les dernières secondes de la rencontre. C’est le moment choisi par leurs adversaires pour bénéficier d’un coup-franc direct particulièrement dangereux. Comme on peut l’imaginer, la tension est alors à son comble dans la salle.

La balle rebondit sur le sol et semble se diriger vers le but. Toutefois, au lieu de rentrer, l’objet s’immobilise parfaitement dans l’angle. Et ne bouge plus. Le gardien a donc le temps de s’en saisir tranquillement puis de fêter la victoire avec ses coéquipiers. Un succès qui ressemble tout de même à un petit miracle.