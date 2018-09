Allemagne : Une demande en mariage au coup de sifflet final

La scène s’est déroulée il y a quelques jours lors de la première journée du championnat d’Allemagne de handball. Les joueurs et le public ont eu le droit à une demande en mariage en direct sur le terrain.

Le genou à terre

Le match entre Löwen et Lengo vient de s’achever. Les locaux se sont imposés avec la manière sur le score de 28 à 21. Et alors que les spectateurs pensaient sans doute qu’il était temps de rentrer chez eux, ils ont eu le droit à une scène plutôt rare. Mads Mensah Larsen du club de Rhein-Neckar Löwen a choisi de demander sa petite amie en mariage là directement sur le terrain.

Il a donc posé le genou sur le terrain et fait sa demande. On vous le dit tout de suite, il a eu le droit à une réponse positive à sa demande. De quoi donner lieu à une belle séquence émotion, aux vivats du public et aux applaudissements de ses coéquipiers. Il s’en est beaucoup mieux sorti que Raymond Domenech à l’Euro 2008…