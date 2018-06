GP de France : des gendarmes empêchent Grosjean et Vettel d’accéder au circuit

C’est un événement important pour le sport en France. Un Grand Prix, c’est la grande messe de la Formule 1. Mais, il y a parfois de petits soucis d’organisation comme ce week-end…

Sur la piste, Lewis Hamilton s’est imposé sans avoir trop de problèmes avec la concurrence. Mais, d’autres pilotes n’ont pas passé un week-end aussi tranquille. C’est notamment le cas de Romain Grosjean et Sébastian Vettel. Ils ne partagent sans doute pas la satisfaction des organisateurs du GP de France.

Comme beaucoup de spectateurs, ils ont perdu du temps dans les embouteillages pour accéder au circuit. C’est ce qu’explique le pilote français au site Mortsports.com.

J’étais avec Sebastian Vettel, on s’est fait arrêter par des gendarmes au cédez-le passage. On s’est arrêtés normalement. Ensuite, on a voulu repartir, ils n’ont pas voulu nous laisser repartir. Je leur ai expliqué qu’on était des pilotes et que sans pilotes, il n’y avait pas de show. C’est là qu’ils m’ont gentiment répondu : “on s’en fout”.