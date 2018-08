Formule 1 : L’incroyable vidéo embarquée de l’accident de Charles Leclerc

Il est probable que Charles Leclerc aurait perdu la vie sans le halo, une nouvelle protection intégrée dans les Formule 1 cette saison.

Les image sont très impressionnantes. Dès le premier tour du circuit de Spa Francorchamps en Belgique, un choc propulse la voiture de Fernando Alonso par dessus celle de Charles Leclerc le pilote monégasque. La vidéo de la caméra embarquée ci-dessous est absolument incroyable. On peut très bien voir que vu l’angle de l’impact, la tête du jeune prodige de la F1 aurait sans doute été heurtée violemment sans cette nouvelle protection.

Comme le dit Charles Leclerc lui-même, il n’a jamais été un fan de cette avancée technologique. Mais, il suffit de voir les images pour être convaincu désormais. Le système obligatoire depuis le début de la saison a prouvé “toute son importance” comme il l’a admis en conférence de presse. Le drame était tout proche.

End of the race in the 1st corner. Frustrating.

Never been a fan of the halo but I have to say that I was very happy to have it over my head today !

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 26, 2018