Le maillot des Bleus en rupture de stock !

C’est une première victoire toute symbolique pour les Bleus avant le début de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Le maillot de l’Equipe de France est en rupture de stock. C’est le président de la Fédération qui le dit.

Noël Le Graët, le président de la Fédération française de Football (FFF) ne fait pas que s’en prendre à Karim Benzema dans des interviews. Il fait aussi la promotion de l’Equipe de France dans les médias. Présent partout, il chante les louanges des Bleus. Quand c’est pour une raison économique, c’est encore mieux. BFM TV l’avait invité ce vendredi 8 juin. L’occasion de lancer un scoop concernant le succès du maillot Bleu. Ce serait aujourd’hui le plus vendu au monde, mieux encore que le Brésil. Noël Le Graët explique qu’il est même introuvable. Bon, il en rajoute peut-être un peu. Les Bleus ont donc la cote. C’est toujours bon à prendre non ?

Nous sommes en rupture totale dans le monde entier ce qui est dramatique. Les maillots se sont vendus en masse comme ce n’est pas possible au mois de mars et d’avril. On est devant le Brésil en nombre de maillots vendus. Dès que le maillot bleu arrive dans un magasin, il est vendu.