Football : La Ligue des Nations débarque en septembre prochain

Le programme de la Ligue des Nations, la nouvelle compétition de football entre équipes nationales organisée en septembre prochain, vient d’être dévoilé. Les rencontres vont opposer des nations européennes. Cette compétition pourrait permettre de rajouter du piment aux rencontres des équipes nationales, trop souvent délaissées par les joueurs lors des matches amicaux souvent bien ternes et fades.

L’équipe de France de football masculine sera scrutée avec beaucoup d’attention en cette année 2018. Après la Coupe du monde en Russie l’été prochain, les Bleus devront par ailleurs relever un défi totalement inédit. Les joueurs de Didier Deschamps vont en effet disputer une toute nouvelle compétition en septembre prochain, la Ligue des Nations. La France n’a malheureusement pas été épargnée par le tirage au sort de la toute première édition de la Ligue des Nations ce mercredi. Les Bleus iront donc défier l’Allemagne et les Pays-Bas.

La réaction du sélectionneur des Bleus face au tirage relevé

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, s’est exprimé au micro de L’Equipe TV suite à ce tirage au sort. Il a également donné son point de vue sur cette toute nouvelle compétition.

Vue la configuration avec les meilleures équipes européennes, c’est un groupe relevé. C’est une bonne chose pour tout le monde, petites et grandes nations. L’adrénaline sera un peu plus naturelle. Après, il faudra voir le calendrier, mais c’est mieux pour les joueurs, les médias, le public.

On connaît notre groupe pour la Ligue des Nations UEFA !!! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/PPRwpR5dXW — Equipe de France (@equipedefrance) January 24, 2018

La Ligue des Nations : une toute nouvelle compétition de l’UEFA

Cette compétition inédite a été imaginée et mise en place par l’UEFA, sous l’autorité de Michel Platini en 2014. Les rencontres vont donc se dérouler en septembre prochain. Le tirage au sort s’est déroulé ce mercredi à Lausanne. La Ligue des Nations est réservée aux sélections européennes. Ce tournoi va se dérouler tous les deux ans, les années impaires, lorsqu’il n’y aura pas de Mondial, d’Euro ou de qualifications. La première édition sera donc organisée entre le mois de septembre 2018 et jusqu’en juin 2019. Les 55 pays de l’UEFA sont répartis en quatre « ligues » ou « divisions » selon leur coefficient.

Le fonctionnement de la Ligue des Nations

La Ligue A regroupe les 12 pays les mieux classés par l’UEFA, répartis en quatre poules de trois. Les premiers de ces poules disputeront un tour final dont le vainqueur sera le premier à figurer au palmarès de l’épreuve. A l’inverse, les quatre derniers seront versés en Ligue B en 2020-21, selon un système de promotion et de relégation qui concernera toutes les divisions (A, B, C, D).

La Ligue des Nations a été instaurée principalement pour remplacer les matches amicaux assez ternes. La compétition offrira également quatre places supplémentaires à l’Euro 2020 pour des nations qui n’auront pas réussi à se qualifier par la voie traditionnelle. Les quatre premiers de chacune des divisions (A, B, C, D) ou les suivants, s’ils sont déjà qualifiés pour le tournoi européen, disputeront des barrages dont le vainqueur gagnera son précieux sésame pour l’Euro.

Une belle opportunité de se qualifier à l’Euro pour des nations plus modestes

Le système de divisions propose donc des matches entre des nations de force comparable. Les barrages donnent ainsi aux moins forts une chance supplémentaire pour se qualifier à l’Euro. Selon des informations de L’Equipe, la Ligue des Nations a d’ailleurs été approuvée par l’ECA, l’association des clubs européens, et par la FIFpro, le syndicat international des joueurs. Le calendrier des matches ne serait donc pas trop lourd. Les rencontres de la compétition permettraient également d’éviter de longs voyages aux joueurs.

La première journée de cette nouvelle compétition doit donc débuter le 6 et 8 septembre prochain. Les matches des Bleus devraient en principe se dérouler en septembre et en octobre 2018. La phase finale de la Ligue des Nations sera ainsi organisée le 5 et le 9 juin 2019.

Répartition des groupes de la Ligue des Nations suite au tirage au sort effectué ce mercredi :

LIGUE A

Groupe 1

France

Pays-Bas

Allemagne

Groupe 2

Islande

Belgique

Suisse

Groupe 3

Pologne

Italie

Portugal

Groupe 4

Espagne

Angleterre

Croatie

LIGUE B

Groupe 1

Slovaquie

Ukraine

République tchèque

Groupe 2

Russie

Suède

Turquie

Groupe 3

Autriche

Bosnie-Herzégovine

Irlande du Nord

Groupe 4

Pays de Galles

Irlande

Danemark

LIGUE C

Groupe 1

Ecosse

Albanie

Israël

Groupe 2

Hongrie

Grèce

Finlande

Estonie

Groupe 3

Slovénie

Norvège

Bulgarie

Chypre

Groupe 4

Roumanie

Serbie

Montenegro

Lituanie

LIGUE D

Groupe 1

Géorgie

Lettonie

Kazakhstan

Andorre

Groupe 2

Biélorussie

Luxembourg

Moldavie

Saint-Marin

Groupe 3

Azerbaïdjan

Îles Féroé

Malte

Kosovo

Groupe 4

Macédoine

Arménie

Liechtenstein

Gibraltar