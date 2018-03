La fin des hôtesses sur le Tour de France 2018 ?

On entend d’ici les cris d’orfraie des suiveurs du Tour de France. Les hôtesses seraient une tradition à laquelle il ne faut pas toucher sur les routes de la Grande Boucle ? L’organisation de l’événement y pense pourtant sérieusement, et dès cette année.

Accueil mixte sur le podium ?

Il y a quelques semaines, la Formule 1 a mis fin à la tradition des mannequins sur la grille de départ. Désormais, c’est le Tour de France qui réfléchirait sérieusement à supprimer les hôtesses à l’arrivée. Celles-ci, des jeunes filles toujours, remettent les maillots et des fleurs aux différents vainqueurs du jour. Une scène qui se finit toujours par un bisou. Mais, ASO, l’organisateur de la course réfléchirait sérieusement à en finir avec cette tradition selon The Times. L’idée serait même d’y mettre un terme dès l’édition 2018.

Le Tour de France, principale épreuve mondiale, ne serait même pas la première à se lancer dans cette direction. La Vuelta (Espagne), l’un des autres grands tours, a déjà pris le même chemin depuis l’an dernier, on trouve un homme et une femme sur le podium à l’heure actuelle. Le Tour Down Under a lui lancé le mouvement il y a deux ans. Ce sont désormais des enfants qui se chargent de ce moment de la course. Autant d’alternatives qui pourraient être à l’étude d’ici le début de la course le 7 juillet prochain.

Avis divergents

Bien sûr, les réactions restent encore partagées. Certains n’hésitent pas à signaler que dans le cas de la Formule 1 par exemple, les “Grid Girls” se sont de fait retrouvée au chômage. Reste à voir quelle sera la décision finale du comité ASO.

