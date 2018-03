Fin de saison pour Neymar ? Objectif : La Coupe du monde en Russie avec le Brésil

La saison du club parisien va se jouer mardi prochain. Les joueurs du PSG, sans Neymar, vont devoir compter sur le soutien du public du Parc des Princes pour parvenir à se qualifier face au Real Madrid. Le match retour de Champions League tant attendu est programmé pour le mardi 06 mars 2018. Le match sera diffusé en France en exclusivité sur Bein Sports.

Opération prévue samedi au Brésil pour Neymar

Selon l’attaché de presse de la sélection brésilienne (Vinicius Rodrigues), Neymar sera opéré samedi à Belo Horizonte. Le joueur parisien devra respecter une période de deux mois et demi à trois mois de repos afin de récupérer totalement selon le médecin de la Seleçao (l’équipe nationale du Brésil), Rodrigo Lasmar.

Retour au pays natal pour des raisons médicales

Neymar est arrivé jeudi matin à 7h30 à Rio de Janeiro en provenance de Paris. Il a ensuite directement pris un jet privé pour une destination inconnue. Neymar était notamment accompagné par le docteur Gérard Saillant, représentant du club de la capitale. Les passagers du vol Air France ont été impressionnés de voir « Ney » à bord. Paula Medina, une blogeuse, s’est confiée à l’AFP, à sa descente de l’avion.

Il est sorti (de l’avion) en fauteuil roulant, habillé en noir, avec une capuche sur la tête, et entouré par des hommes de sécurité.

De cadeira de rodas, Neymar chega ao Brasil para operar: ‘Ele está triste e chateado’, diz médico que o acompanha. https://t.co/o6SRnrHl31 pic.twitter.com/bTLRjJlBtg — Jornal Extra (@jornalextra) March 1, 2018

Neymar souffre d’une entorse à la cheville. Son indisponibilité est comprise entre quatre et huit semaines. L’absence de Neymar avait été évaluée entre « six et huit semaines » par son père et Unai Emery en fin de semaine. La star du PSG doit se faire opérer d’une fracture (et non d’une fissure) au pied droit, selon des informations de L’Equipe. Cette opération, qui angoisse les fans du PSG, va se dérouler à un peu plus de 100 jours de la Coupe du monde en Russie.

Les déclarations du médecin de l’équipe nationale brésilienne

Le médecin de la Selecao, Rodrigo Lasmar, s’est confié sur l’état de santé de Neymar au micro de TV Globo.

Ce n’est pas une simple fissure, c’est une fracture d’un os important au milieu du pied. L’opération aura lieu samedi matin à Belo Horizonte.

Le médecin a également évoqué le délai d’indisponibilité du joueur du PSG.

Cela sera entre deux mois et demi et trois mois. Cela dépend beaucoup du délai de récupération. Après l’opération, nous aurons plus de détails concernant ce délai. Nous avons le temps de le récupérer, tout sera fait pour qu’il puisse revenir dès que possible.

Objectif Coupe du monde pour Neymar et pour tout le peuple brésilien

Beaucoup d’amoureux du ballon rond espéraient un miracle et que Neymar puisse retrouver rapidement le chemin des terrains. La saison de Neymar avec le PSG semble donc quasiment terminée. L’objectif dorénavant serait de préparer Neymar pour la Coupe du Monde en Russie. L’opération chirurgicale va donc permettre d’obtenir un rétablissement de meilleure qualité. Tout le peuple brésilien rêve de remporter une sixième Coupe du monde avec Neymar en attaque.

Le roi Pelé a notamment publié un message sur son compte Twitter. La légende vivante du football brésilien a souhaité un bon rétablissement à Neymar.

Hey Neymar, tout le Brésil espère que tu vas te remettre aussi vite que la dernière fois ! On a une Coupe du monde à gagner, alors rétablis-toi vite !

Hey @neymarjr. All of Brazil hopes that you recover as fast as last time! We have a World Cup to win so get well soon! // Todo o Brasil espera que você se recupere dessa lesão tão rápido quanto na última vez. Nós temos uma Copa do Mundo para vencer, então melhore logo! https://t.co/qMZRjizaGm — Pelé (@Pele) February 27, 2018

Fin de saison pour Neymar avec le PSG

Neymar pourrait donc faire une croix définitive sur son implication auprès du Paris Saint-Germain pour la saison 2017-2018. Neymar sera bel et bien forfait pour le match décisif du 06 mars face au Real Madrid. La star brésilienne va donc manquer les matchs importants en Champions League, en Coupe de France, la finale de la Coupe de la ligue contre Monaco et la fin du championnat de Ligue 1 Conforama. Le numéro 10 parisien pourrait ne plus rejouer en championnat de la saison. La dernière journée est prévue lors du 20 mai, dans dix semaines. Les supporters français qui vont recevoir le PSG jusqu’à la fin de la saison risquent d’être tristes de ne pas pouvoir voir Neymar au stade.

Le mental de Neymar face à cette terrible épreuve médicale

Sur les réseaux sociaux, Neymar s’est exprimé pour la première fois après sa blessure au pied droit. Ce terrible pépin physique, suite aux chocs répétés depuis de nombreuses semaines et suite à l’agressivité des joueurs marseillais lors du classico, pourrait l’éloigner des terrains pendant une période de deux à trois mois.

L’attaquant de 26 ans a publié un message sur les réseaux sociaux pour évoquer ce coup dur du destin. Neymar a publié une photographie de lui, allongé sur la pelouse du Parc des Princes, prise dimanche dernier au moment de sa blessure. L’image est accompagnée par un message fort, une citation de la légende du basket américain Michael Jordan.

Les obstacles ne doivent pas t’arrêter. Si tu fais face à un mur, n’abandonne pas. À toi de découvrir comment l’escalader.

Dans le meilleur des cas, Neymar devrait revenir un mois avant le Mondial. La Coupe du Monde se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet.

Le groupe parisien profondément remanié pour le match de samedi contre Troyes

Le PSG va se déplacer samedi en championnat contre l’équipe de Troyes. Afin d’éviter de nouvelles blessures, l’entraîneur Unai Emery a préféré ménager ses joueurs selon la rédaction de L’Equipe. Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Javier Pastore ne sont pas présents dans le groupe qui affrontera Troyes ce samedi après-midi. Marquinhos a également été ménagé en défense. Des jeunes pourraient même avoir leur chance contre Troyes ce samedi. Le fils de la légende parisienne George Weah, Thimotée Weah, et Lorenzo Callegari figurent dans le groupe parisien.

Le Paris Saint-Germain souffre-t-il d’une Neymar dépendance ?

Le rêve du PSG de conquérir la Champions League va donc devoir se faire sans Neymar, acheté 222 millions d’euros cet été. Le club de l’Olympique de Marseille porte néanmoins une lourde responsabilité dans la blessure de Neymar. Les Marseillais et le coach Rudi Garcia ont affiché, en conférence de presse, leur soutien inconditionnel au club de Zinedine Zidane, le Real Madrid.

Dimitri Payet est également au cœur d’une vive polémique ces derniers jours. Le joueur emblématique de l’OM aurait tenu des propos menaçants envers Neymar auprès de l’arbitre du classico, lors du match en championnat. Les poupées vaudou de l’opération commerciale de Canal + semblent avoir jeté un sort à la star du PSG.

L’avenir dira donc si le PSG est en mesure de maintenir ses objectifs et de mieux jouer sans Neymar. Les joueurs parisiens vont tenter de remporter le championnat de France, les deux coupes nationales et le Graal ultime, la Champions League. Le choc face au Real Madrid risque néanmoins de perdre beaucoup de saveur sans la star brésilienne. Même chose pour le match OGC Nice – PSG, qui a été avancé pour séduire le marché asiatique. Les Parisiens, sans Neymar, avaient réussi l’an dernier à battre au Parc des Princes le FC Barcelone (4 à 0). Les joueurs de la capitale vont donc tenter de faire chuter le club de Ronaldo, Benzema, Bale et Zidane mardi prochain. Reste à savoir si Neymar regardera le match depuis sa chambre d’hôpital au Brésil.