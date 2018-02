Derby Basque – Pro D2 : La température va monter entre Biarritz et Bayonne samedi soir

Le derby basque entre Biarritz et Bayonne va se dérouler ce samedi 03 février dans le cadre de la 22ème journée de championnat de Pro D2. Le projet de fusion des deux clubs n’est pas encore officialisé mais est sérieusement étudié par les dirigeants des deux équipes et par de nombreux élus locaux.

Alors que le Tournoi des VI Nations s’ouvre ce week-end en rugby pour les Bleus, un match de championnat de Pro D2 sera suivi avec beaucoup d’attention et de passion par tous les amoureux des valeurs de l’ovalie dans le sud-ouest. Le Biarritz Olympique va en effet défier le grand rival local, les voisins de l’Aviron Bayonnais.

Biarritz reçoit Bayonne dans un match au sommet pour la course vers le Top 14

Le derby basque entre Biarritz et Bayonne est donc programmé dans le cadre de la 22ème journée de championnat de Pro D2, le samedi 03 février, à 20h45. Le match sera d’ailleurs diffusé en direct sur les antennes de Canal + Sport ce week-end.

Les joueurs de l’Aviron vont donc tenter de se « venger » après leur défaite à domicile à Bayonne face à Biarritz (24 à 30), le 14 octobre dernier. Les deux clubs luttent pour retrouver l’élite du rugby français afin de réintégrer le championnat de Top 14.

La fusion de la discorde entre les deux villes voisines

La proximité des deux villes voisines (Biarritz et Bayonne) et les difficultés pour trouver des sponsors ou des partenaires (après le soutien sans faille de Capgemini et Alain Afflelou au temps de l’heure de gloire des deux clubs dans les années 1990 et 2000) ont animé les tensions et fait craindre le pire chez les supporters. Le projet de fusion entre les deux clubs a en effet longtemps été évoqué sans être véritablement acté depuis la « descente aux enfers » des équipes basques dans le championnat de Pro D2. Le nouveau club basque devrait représenter fièrement les deux villes et tous les talents de la région. Le sujet de la fusion a fait couler beaucoup d’encre et divise beaucoup d’amoureux du rugby dans le sud-ouest. Une décision radicale pourrait être prise dans les saisons à venir.

Une très belle ambiance en perspective au stade Aguilera pour le match de Pro D2 de samedi

Le derby basque suscite d’ailleurs cette année un engouement impressionnant, selon des informations de la rédaction du journal Sud-Ouest. Les instances du club du Biarritz Olympique ont décidé d’ouvrir 700 nouvelles places à la vente pour la rencontre de samedi soir. Le stade Aguilera de Biarritz dispose d’une capacité totale de 13 500 places. Près de 12 800 tickets auraient déjà été vendus. La rencontre risque donc de se jouer à guichets fermés. L’ambiance s’annonce magnifique et survoltée. La tension entre les joueurs risque d’être exacerbée.

Le Biarritz Olympique va, grâce à ce nouveau derby basque, battre sa meilleure affluence de la saison (8 689 spectateurs contre Mont-de-Marsan en août, lors de la première journée). La venue de Bayonne, il y a deux saisons, avait attiré 10 678 spectateurs dans les tribunes d’Aguilera.

Les Bayonnais frileux du déplacement pourront profiter de bons moments aux halles

La municipalité de Bayonne a prévu un dispositif en ville pour les amoureux de rugby qui ne pourraient pas se rendre à Biarritz, faute de billets. Le match sera en effet projeté sur un écran géant aux halles de Bayonne. Les commerçants du marché se feront une joie d’accueillir les passionnés de l’ovalie. Ce dispositif permettra également de vivre le match du Tournoi des VI Nations entre la France et l’Irlande, quelques heures plus tôt, dès 17h45.

Un derby avec un véritable enjeu sportif

En cas de victoire samedi, Bayonne pourrait revenir sur les talons de Biarritz au championnat. La lutte est âpre en Pro D2 afin de décrocher un ticket pour le Top 14 et des places pour les play-offs de fin de saison, synonymes d’accession dans l’élite du rugby français. Biarritz est actuellement à la cinquième place du championnat avec 55 points. Bayonne occupe la huitième position de la Pro D2 avec 49 points.

Les acteurs probables pour la rencontre de samedi entre Biarritz et Bayonne en Pro D2

Biarritz :

Maxime Lucu, Pierre Bernard, Adriu Delai, Mathieu Giudicelli, Simon Lucu, Theo Dachary, Luke Burton, Fabien Fortassin, Bertrand Guiry, Lucas Peyresblanques, Jean-Baptiste Singer, Sikeli Nabou, Lucas de Coninck, Nemia Ratu Soqeta, Xan Etcheverry Salze.

Bayonne :

Aretz Iguiniz, Manu Leiataua, Tomaakino Taufa, Antoine Battut, Adam Jaulhac, Tanerau Latimer, Jean-Joseph Marmouyet, John Beattie, Emmanuel Saubusse, Willem Du Plessis, Bastien Fuster, Thibault Lacroix, Peyo Muscarditz, Savenaca Rawaca, Martin Bustos Moyano.

#PointPresse avant #BOAB, Ronan Chambord 💬 : « ce match est unique. Nous restons dans notre belle dynamique à la maison. La cohésion du groupe sera notre force, je reprends Gonzalo, nous restons concentrés sur notre groupe, notre objectif avec nos supporters ». pic.twitter.com/RmvelTQBSt — Biarritz Olympique (@BOPBweb) February 1, 2018

#PointPresse avant #BOAB @HamdaouiKylan 💬 : « on s’attend à un gros match, avec beaucoup d’excitation autour de ce derby, j’ai hâte d’y être et de le jouer avec mon équipe et face à nos supporters ! » pic.twitter.com/wblrF34Rpc — Biarritz Olympique (@BOPBweb) February 1, 2018

Retrouvez les animations avant #BOAB ⏰11h30 : Messe org par la paroisse

⏰14h : 🐂 "BOEUF À LA BROCHE"

Dès 16h30 : 🎉 BO FAN ZONE Jai Alai

⏰17h30 : 🇫🇷 @FFRugby / 🇮🇪 Irlande sur écran géant

⏰19h : 💯 Arrivée des joueurs ⏰20h45 : COUP D'ENVOI

👉 https://t.co/QpPyHSPWZ6 pic.twitter.com/PUfMf4vmt0 — Biarritz Olympique (@BOPBweb) February 1, 2018

À tous les supporters du #BOPB, allez à #Aguilera en bus ! Depuis #Biarritz, les lignes A1/A2 partiront toutes les 12 à 15 min entre 17h et 19h + 4 départs jusqu'à 20h15. Après le match, la N fera un départ toutes les 15 min entre 23h et minuit. Infos : https://t.co/8n9DwIY3cH — Chronoplus (@Chronoplus_Info) January 30, 2018