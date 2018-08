Découvrez l’état physique de ce nageur après avoir passé 55 heures dans l’eau

Le nageur a du stopper sa course, après près de 55 heures passées dans l’eau. Un exploit applaudit par les nombreux spectateurs présents lors de son transport par les équipes médicales.

Le nageur néerlandais Maarten van der Weijden, engagé dans une folle tentative de relier à la nage onze villes du nord des pays bas, a été contraint de mettre fin à sa course. En témoignent les différentes photos de son corps.

Un état critique

Maarten van der Weijden, champion olympique en 2008, avait pour idée de relier à la nage onze villes frisonnes (dans le nord des Pays-Bas) portant le nom d’Elfstedenzwemtocht. Le nageur a renoncé ce lundi 20 août 2018, vers 12h00, après avoir nagé 163 kilomètres et passé près de 55 heures dans l’eau, rapporte le média NOS.

Il avait décidé de faire une pause sur le temps de midi, juste avant de se sentir mal. En accord avec son médecin, Maarten van der Weijden a donc décidé de mettre fin à sa tentative, qui visait à recueillir des fonds. Le médecin a en effet décelé une hyponatrémie, soit un manque de sel dans l’organisme. Celle-ci survient lorsque les quantités d’eau présentes dans le corps sont supérieures aux quantités de sel existantes. Il est également possible de parler d’une intoxication à l’eau. Le nageur a alors été emmené sur une civière, sous les applaudissements du public.

Un bel exploit pour la recherche contre le cancer

En effet, l’exploit a permis au nageur de récolter près de 800 000 milles euros pour la recherche contre le cancer.

En 2001, Maarten Van der Weijden fut frappé par une leucémie aigüe associée à des chances de survie très minces. Fort heureusement, une chimiothérapie et une transplantation de cellules parvinrent à lui sauver la vie. En 2004, il traversa l’Ijsselmeer en 4h20m58, battant le record de près de quinze minutes. Ceci lui permit de collecter 50.000 € qu’il offrit à la recherche contre le cancer. En 2008, il devint champion du monde de longue distance, et ne cesse de récolter des gains pour la recherche. Aujourd’hui, le nageur continue son combat et “se remet bien” assure son médecin.