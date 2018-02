Découvrez quelle était la clause la plus ridicule du contrat de Kylian Mbappé

Vous l’aviez sans doute oublié. Mais, Kylian Mbappé n’est pas officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. L’été dernier, le club et l’AS Monaco, se sont mis d’accord sur un prêt avec option d’achat obligatoire qui avait une condition. Celle-ci vient finalement d’être remplie.

Le PSG assuré de se maintenir en Ligue 1

Pour que cette clause d’achat s’active, il fallait donc que le PSG se maintienne en Ligue 1 à la fin de la saison. Bien sûr, il n’y avait pas trop de doutes, tant le club de la capitale survole la compétition. L’équipe de Neymar et Mbappé caracole en tête du championnat. Elle compte ainsi à l’heure actuelle 12 points d’avance sur son dauphin, l’AS Monaco.

Mais, au-delà de l’assurance de retrouver les terrains de Ligue 1, l’an prochain, la victoire du PSG face à Strasbourg coûte surtout 180 millions d’euros au club. Une victoire qui coûte finalement très cher au club. Reste à voir si le joueur qui a marqué sept buts et neuf passes décisives dans le championnat depuis le début de la saison en vaut la peine. Toutes compétitions confondues, il atteint les 15 buts et 14 passes décisives. Cela confirme en tout cas sa place de second joueur le plus cher de l’histoire derrière son partenaire Neymar, arrivé à Paris pour 222 millions d’euros l’an passé.