Coupe de France: Paris SG-Marseille en quart de finale

En plus de ce ‘clasico’, remake de la finale 2016 remportée par le PSG 4-2, l’Olympique Lyonnais se déplacera lui à Caen, dans l’autre affiche entre clubs de Ligue 1 tirée au sort dans l’émission Tout le sport, jeudi 8 février soir sur France 3.

C’est un gros match, on est content et on va tout faire pour continuer dans la compétition, c’est un gros défi, car on tient beaucoup à la Coupe de France