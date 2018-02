Coupe Davis : Le duo Mahut / Herbert placent la France à un point des quarts

La rencontre a débuté avec deux équipes très solides derrière leurs engagements. Pierre-Hugues Herbert a été le premier à concéder des balles de break, bien écartées par une première balle efficace. Il a même sauvé trois balles de set à 5-4 pour continuer jusqu’au tie-break. Dans ce jeu décisif, Robin Haase est passé totalement à côté en manquant notamment un smash facile pour permettre aux Bleus d’avoir une balle de set, transformée immédiatement.

En confiance après un premier set remporté sur le fil, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont haussé leur niveau de jeu d’entrée de deuxième set, notamment au service (16 aces au total). Au cours du jeu décisif, les Néerlandais ont été plus fébriles à l’image de cette volée manquée de Haase à 6-6. Herbert ne s’est pas manqué pour aller chercher la première manche au filet.

#Herbert and #Mahut put 🇫🇷 in front following a 4-set victory over #Haase and #Rojer in the doubles

🇫🇷2⃣🆚1⃣🇳🇱#DavisCup pic.twitter.com/Dc2Qqmovdw

— Davis Cup (@DavisCup) February 3, 2018