Classement des 50 sportifs français les mieux payés en 2017 : Paul Pogba établit un nouveau record

Paul Pogba a gagné plus de 22 millions d’euros en 2017. Il devance Tony Parker et Antoine Griezmann.

Tony Parker, qui dominait depuis longtemps ce classement grâce à son contrat en or avec les Spurs a été devancé par Paul Pogba. En effet, le milieu de terrain de l’équipe de France est le sportif français le mieux payé en 2017, avec des revenus bruts estimés à 22,2 millions d’euros.

Un record

Selon L’Equipe paru ce samedi 24 février, il est suivi du basketteur Tony Parker (19,7 millions d’euros) et du footballeur Antoine Griezmann (19,1 millions d’euros). Le journal sportif se base sur une estimation des revenus bruts, avant impôts et charges sociales générés en 2017. Et après enquête auprès des clubs, partenaires, agents et sportifs. Elle regroupe salaires, primes de résultats, de présence et revenus extra sportifs (droits d’image, contrats publicitaires). Ainsi, au-delà de son très confortable salaire à Manchester (plus de 300.000 euros par semaine), Paul Pogba bénéficie d’un contrat sponsoring signé avec Adidas.

C’est la première fois qu’un sportif français gagne plus de vingt millions d’euros en un an, a relevé L’Equipe.

Aucune femme dans le Top 50

Outre Paul Pogba, le top 50 est constitué exclusivement de footballeurs et de basketteurs en NBA. Toutefois, il y a deux exceptions : celles de Teddy Riner et de Jo-Wilfried Tsonga. Le premier apparaît à la 35e place avec des revenus estimés à 5,5 millions d’euros en 2017. Quant au vainqueur des gros tournois de tennis la saison dernière, ses revenus sont estimés à 5 millions d’euros.

Cependant, aucune femme n’est présente dans ce trop 50. La Française la mieux payée en 2017 est Caroline Garcia, grâce à sa fin de saison tonitruante (3,8 millions d’euros).

Si les 22 millions d’euros de Paul Pogba font de ce dernier le sportif français le mieux payé en 2017, le classement mondial affiche des chiffres nettement plus impressionnants. Ainsi, Cristiano Ronaldo est ses 82,3 millions d’euros est toujours au sommet, suivi par Lebron James (basket-ball, 76,3 millions), Lionel Messi (football, 70,8). Viennent ensuite Roger Federer (tennis, 56,6) et Kevin Durant (basket-ball, 53,6).

A noter que la première femme à figurer dans ce classement mondial est la tenniswoman américaine Serena Williams avec 23,9 millions d’euros. Elle est seulement 51e.

Top 10 des sportifs français les mieux payés en 2017