Champions League : Les matches du PSG seront diffusés en exclusivité sur beIN Sports en février et en mars

Les rencontres tant attendues du PSG face au Real Madrid et les huitièmes de finale de la Champions League seront à suivre dès le mois de février en exclusivité sur beIN Sports. La chaîne cryptée Canal + ne sera pas en mesure de programmer ces matches sur ses antennes. L’élimination de l’AS Monaco des phases de poules, l’autre club français engagé dans la prestigieuse compétition européenne, est malheureusement la cause de cette déconvenue pour le groupe de Vincent Bolloré.

Les matches du seul club français qualifié en huitièmes de finale de la compétition européenne, le PSG, ne seront plus diffusés sur Canal + en 2018. Les oppositions prestigieuses entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ou bien encore les affrontements titanesques entre Chelsea et le FC Barcelone sont en effet prévus pour des retransmissions sur beIN Sports en France.

De très belles audiences en perspective pour la chaîne beIN Sports le soir de la Saint-Valentin

Le diffuseur du PSG pour les phases finales de la Ligue des champions est donc bel et bien connu. BeIN Sports proposera ainsi en exclusivité les matches de Champions League du PSG, jusqu’à la fin de la saison. Le club de la capitale est la seule équipe française qualifiée pour les huitièmes de finale. L’élimination de Monaco a définitivement scellé le sort des calendriers pour les programmations télévisées en France de la prochaine étape de la compétition.

Le duel entre Paris et Madrid promet deux très belles soirées de football en février et au mois de mars. Seul club français qualifié, tous les matches du PSG seront donc retransmis sur beIN Sports à compter des huitièmes de finale. Les amoureux seront d’ailleurs confrontés à un choix cornélien. Le match aller Real – PSG est effectivement programmé le soir de la Saint-Valentin, le mercredi 14 février. L’ambiance dans les bars de la capitale et à travers l’Hexagone sera sans nul doute exceptionnelle. Le match retour PSG – Real, au Parc des Princes, est prévu pour le mardi 06 mars.

Coup dur pour Canal +

La situation était différente la saison dernière. La présence de deux clubs français qualifiés (Monaco et le PSG en 2016-2017) avait entraîné une alternance entre Canal + et beIN, comme habituellement lors des phases de poules.

La fin de la saison 2017-2018 en Champions League est donc une très belle opportunité pour beIN Sports de réaliser de très belles audiences. La chaîne va pouvoir bénéficier et profiter de la dernière année de ces rencontres européennes. Dès la saison 2018 et 2019, tous les matches de Champions League et d’Europa League seront en effet visibles dans l’Hexagone uniquement sur les chaînes du groupe SFR.

Canal + pourra, de son côté, se rabattre sur les rencontres de la Coupe de la Ligue et sur les matches de championnat de la Ligue 1 Conforama d’ici cet été.

Le calendrier complet des huitièmes de finale de la Champions League :

MARDI 13 FÉVRIER

20h45

FC Bâle – Manchester City

Juventus Turin – Tottenham Hotspur

MERCREDI 14 FÉVRIER

20:45

FC Porto – Liverpool

Real Madrid – Paris Saint-Germain

MARDI 20 FÉVRIER

20:45

Chelsea – FC Barcelone

FC Bayern München – Besiktas

MERCREDI 21 FÉVRIER

20:45

Séville – Manchester United

Shakhtar Donetsk – AS Roma

MARDI 6 MARS

20:45

Liverpool – FC Porto

Paris Saint-Germain – Real Madrid

MERCREDI 7 MARS

20:45

Manchester City – FC Bâle

Tottenham Hotspur – Juventus Turin

MARDI 13 MARS

20:45

Manchester United – Séville

AS Roma – Shakhtar Donetsk

MERCREDI 14 MARS

18:00

Besiktas – FC Bayern München

20:45

FC Barcelone – Chelsea