Boom d’audience pour Pornhub avec les JO 2018 !

Chauds, chauds, ils sont très chauds les athlètes à l’occasion des Jeux Olympiques. On vous en parlait il y a quelques jours avec le chiffre record de préservatifs distribués à Pyeongchang. Le site pornographique Pornhub en apporte aujourd’hui la confirmation. Sa fréquentation aurait augmenté de 85% dans cette région depuis les débuts des JO…

De vraies tendances sur les contenus

Du côté de Pornhub, on adore les chiffres. A toutes les sauces. Election de Donald Trump, Game of Thrones ou grand événement sportif, à chaque rendez-vous sa batterie de données. Les Jeux Olympiques 2018 ne font bien sûr pas exception. A plus forte raison, quand les acteurs font un tel effort !

Selon les chiffres de la plateforme de vidéo pornographiques, sa consommation locale serait en augmentation de 85%. Peut-être s’agit-il après tout des locaux ? Mais, dans cette zone avant tout dédiée aux sports d’hiver, difficile tout de même d’y croire. Le site en profite pour dévoiler quelques statistiques plus détaillées. Tout d’abord, les hommes ne sont pas les seuls à être au rendez-vous. Les femmes sont 25% plus au rendez-vous qu’en temps normal. Chez les plus de 65 ans, le chiffre est en augmentation de 80 % !

Par ailleurs, tous ne sont pas égaux devant le moteur de recherche. Les actrices coréennes semblent attirer la curiosité avec une hausse de 112%, contre 78 % pour les russes, 67 % pour les chinoises et 52 % pour les norvégiennes. Des disparités qui apparaissent aussi à travers les mots-clés. “Olympic Games” et “Nude Olympics” semblent générer beaucoup d’attente avec une fréquentation de +3000 et +1800% depuis le début de la compétition.