Un Space Jam 2 avec Lebron James à l’affiche

Les Looney Tunes sont de retour pour jouer au basket. SpringHill Entertainment a dévoilé mercredi une photo qui annonce le film Space Jam 2. On y découvre donc que Michael Jordan, star du premier épisode sera remplacé par Lebron James.

D’une superstar à l’autre

Pour ce film, Hollywood ne prend donc pas de risques en misant sur la superstar de la NBA comme à l’époque. Ce cliché permet aussi d’apprendre que Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther est de l’aventure. Tout comme Bug Bunny mais c’est là moins surprenant.

Et si vous ne vous souvenez plus du premier film, redécouvrez la bande-annonce. A l’époque, Bugs Bunny et ses amis doivent gagner un match de basket contre des aliens qui ont volé le talent des plus grands joueurs de l’époque. Il ne leur reste plus que Michael Jordan pour venir les sauver. Le film avait généré 230 millions de dollars à l’époque.