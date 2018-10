Très, très cher Joakim Noah

C’est une”histoire d’amour” qui se termine entre Joakim Noah et les New York Knicks. La franchise de la Grosse Pomme a libéré ce week-end l’intérieur français. Et autant dire que le bilan n’est pas vraiment reluisant.

69.000 dollars la minute de jeu

Il est arrivé en 2016, réclamé par l’ancien président Phil Jackson. Un investissement pour quatre ans de 72 millions de dollars pour le club. Mais autant dire que sur ces deux il n’a pas beaucoup joué. Blessé à un genou en février 2017, il avait ensuite été suspendu pour dopage puis écarté de l’équipe suite à une bagarre avec le coach. Bref, deux saisons désastreuses.

Au final, selon un journaliste spécialisé, il aurait joué 53 matchs en deux saisons pour un total de 1057 minutes sur le pré. Si on divise son coût par minute sur le terrain, Joakim Noah a coûté 68.685 dollars par minute. S’il lui restait deux ans de contrat, il sera tout de même payé par le club. En effet, personne n’a voulu l’accueillir. Après un tel bilan, on comprend un peu pourquoi. On lui souhaite tout de même de trouver où rebondir désormais…