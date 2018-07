Lebron James : il intègre les Lakers pour près de 154 millions de dollars

Le prochain chapitre de la vie de Lebron James se fera sur la côte ouest avec les Lakers. Klutch Sports Group, l’agence du basketteur, a fait l’annonce dans la nuit. De plus, selon ESPN, chaîne américaine de référence en actualités sportives, la 4e année de contrat est optionnelle.

Lakers : plus long contrat de James depuis 2010

À 33 ans, Lebron James finira sans doute sa carrière chez les Los Angeles Lakers. En effet, l’équipe de la “cité des Anges” a fait revenir la légende vivante sur un de ses vœux. À savoir, terminer sa vie professionnelle dans son État d’origine et dans le club de ses débuts : les Cleveland Cavaliers de l’Ohio.

Mais l’homme qui y a joué entre 2003 et 2010 pour y retourner en 2014, s’en va de nouveau. Les Lakers récupèrent donc Lebron James pour quatre ans, ce qui en fait le contrat le plus long qu’il ait signé depuis 2010. À l’époque, l’Américain allait pour une durée de six ans (engagement finalement écourté) chez Miami Heat. Jusque là, ces autres contrats ne dépassaient jamais plus de trois ans.

Toutefois, l’athlète, quadruple MVP(2009, 2010, 2012 et 2013) et triple champion NBA(deux fois avec Miami -2012 et 2013- et une fois avec Cleveland en 2016), a tenu à rémercier sa “maison”.

Merci au Nord-Est de l’Ohio, pour ces 4 saisons incroyables ! Ici sera toujours ma maison.

Rapportaient nos confrères de ESPN.

Les légendes des Lakers accueillent Lebron James

Magic Johnson, figure emblématique de l’équipe new yorkaise au maillot jaune et violet, était présent pour l’occasion. Ravi, le monstre sacré des Lakers ne cachait pas sa joie de recevoir Lebron James dans son fief. Sur les réseaux sociaux, d’autres anciens, tout aussi remarquables, n’ont pas manqué de saluer l’arrivée de la nouvelle recrue.

Bienvenue dans la famille !

Commente, laconique, Kobe Bryant.

I am sure the Lakernation is rejoicing The acquisition of LeBron James means that the Lakers are just a smidgen away from being real contenders. Congrats to @MagicJohnson & @LALakersLive et al. Cross your fingers for news from San Antonio. — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) July 2, 2018

Je suis certain que la “nation Lakers” se réjouit. L’acquisition de Lebron James signifie que l’on devient de vrais prétendants (aux titres NBA). Félicitations à Magic Johnson et aux Lakers […]

Dit pour sa part Kareem Abdul-Jabbar, mastodonte de l’équipe dans les années 70 et 80.

Il souligne le rôle de Magic Johnson, qui fut un joueur phare (années 80 et 90), puis coach, et officie des nos jours comme président des opérations “basketball” des Lakers.

Cleveland Cavaliers remercie Lebron James

Du côté de la formation native de Lebron James, pas d’aigreur. On fait contre mauvaise fortune bon cœur à Cleveland Cavaliers. Les dirigeants remercient le joueur d’avoir porté si haut la formation.

Et ce, malgré les deux défaites consécutives aux finales NBA 2017 et 2018 (à chaque fois contre Golden State). En effet, après son départ controversé en 2010, James revenait à Cleveland en 2014 pour mettre fin aux 52 années sans titre majeur du “cinq” de l’Ohio. Une prouesse qui lui vaut la reconnaissance de Dan Gilbert, co-propriétaire de l’équipe.

Aucun mot ne peut exprimer, ni la signification, ni les émotions que cette réussite a eu sur le peuple du nord-est de l’Ohio…

Commençait-il, dans un long mot.

Rien de tout cela ne serait arrivé si Lebron n’était pas revenu. S’il n’avait pas décidé de porter l’équipe (les Cleveland Cavaliers) jusqu’en terre promise.

Continuait Dan Gilbert.

[…]Nous souhaitons[…]à Lebron[…], tout ce qu’il y a de meilleur dans les années et les décennies à venir.

Lançait le business man, qui n’est pourtant pas un grand fan de son joueur le plus populaire.

Avant de rappeler l’attachement de Lebron James à sa région, puis ses accomplissements sportifs et sa volonté d’aider la jeunesse en difficulté. Enfin, Dan Gilbert termine sur une promesse.

Celle que tout l’État de la côte Est sera là, pour célébrer Lebron James, lors de l’annonce de la retraite du #23 des “Cavs”.