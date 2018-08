Il marque un panier… depuis un avion !

Sacré performance pour un joueur de basket-ball des Harlem Globetrotters qui a réussi à marquer un panier depuis un avion en plein vol. Allez on vous laisse découvrir tout ça en vidéo !

A 112 km/h

Vous avez du mal à marquer quand vous êtes sous un panier de basket-ball ? Alors vous pourriez bien être jaloux en observant cette performance. Un panier de basket réglementaire est fixé à 3,05 mètres du sol. Au-dessus de vous. Mais, c’est trop facile pour Bull Ballard. Pour une campagne promotionnelle des Harlem Globetrotters, il a décidé de prendre le problème à l’envers. Par le dessus.

Il s’est donc envolé à Wilwood, une station balnéaire dans le New Jersey. Puis, il a tiré depuis les airs à bord d’un avion qui avançait à 112 km/h. Bon soyons honnêtes, il ne s’agit pas du direct, on ignore donc combien d’essais ont été nécessaires. Mais, on apprécie tout de même la performance.