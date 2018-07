Bagarre générale lors du match de basket Philippines – Australie

C’est une scène hallucinante qui s’est déroulé sur le parquet de Manille. Lors de la rencontre Philippines – Australie, les joueurs en sont venu aux mains dans une bagarre générale.

Une bagarre générale sur un terrain de basket-ball. Du jamais vu à ce niveau-là. Les Philippes et l’Australie s’affrontaient dans un match qualificatif pour le Mondial 2019 en Chine. Les Australiens mènent largement au score quand la situation commence à dégénérer. Plusieurs contacts rugueux ont lieu dans la raquette australienne dans le 3e quart temps. Suffisant pour mettre le feu aux poudres et déclencher une bagarre générale. La FIBA (Fédération Internationale de Basket-Ball) a décidé d’annuler le match durant lequel 13 joueurs ont été exclus.

Le président de la fédération australienne de basket-ball a très vite présenté des excuses.

Nous regrettons profondément les incidents du match de ce soir entre les Philippines et l’Australie à Manille. Nous sommes extrêmement déçus de ce qui s’est passé. Nous présentons nos excuses à nos fans et nous attendrons les sanctions.

La FIBA devrait communiquer dans les prochains jours sur le sujet. De lourdes sanctions sont à prévoir.

Australia vs the Philippines ended in absolute CHAOS…. and 13 ejections! pic.twitter.com/ijpWlbWT7i

— FOX Basketball (@FoxBasketball) July 2, 2018