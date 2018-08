Adrien Costa, le grand espoir du cyclisme vient d’être amputé d’une jambe

Tout le monde voyait en Adrien Costa, la future étoile du cyclisme mondiale. Mais, le franco-américain, âgé de 20 ans a été victime d’un accident terrible en Californie.

Le 29 juillet dernier, la vie d’Adrien Costa a basculé lors d’une randonné en Californie.

explique l’équipe américaine Hagens Berman-Axeon dans un communiqué. Sa jambe droite est coincée quand il est retrouvé par deux randonneurs. Après l’avoir transporté à l’hôpital, les médecins ont été forcés de l’amputer au-dessus du genou. Problème, le joueur a désormais de lourds frais médicaux à payer. Une cagnotte a été lancée et plus de 60.000 dollars sur le total des 100.000 espérés ont déjà été rassemblés. Des cyclistes internationaux se sont déjà mobilisés pour lui venir en aide. Il avait rejoint Quick Step, une équipe du World Tour comme stagiaire.

Saddened to report dear friend & former teammate Adrien Costa was seriously injured while rock climbing causing him to lose part of his leg. We set up a GoFundMe page to support his rehab. Please consider donating & sharing, anything helps.https://t.co/XsT9gtovM3

