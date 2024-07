1 risque sur 2 de souffrir d'une gastro-entérite lors d'une baignade cet été dans ces départements

Avec l'arrivée de l'été, nombreux sont ceux qui se préparent à profiter des plages françaises. Cependant, une récente étude de l'association Eaux et Rivières de Bretagne met en garde contre la qualité de l'eau de certaines plages. Selon leur dernier classement, la baignade est déconseillée sur plusieurs sites en raison de la présence de virus responsables de gastro-entérite.

Un classement inquiétant pour les vacanciers

L'association Eaux et Rivières de Bretagne, spécialisée dans l'analyse de la qualité des eaux de baignade et la contamination par des bactéries, publie régulièrement des enquêtes sur l'état de nos plages. Leurs recherches sont accessibles via une carte interactive qui permet de connaître en temps réel les plages à éviter.

Le dernier classement de l'association révèle que 21 plages sont à éviter absolument, tandis que 88 autres sont déconseillées en raison de pollutions récurrentes. Ces plages sont réparties principalement dans les régions des Hauts-de-France, de la Bretagne, de la Côte d'Azur, et même de l'Aquitaine. Selon le journal Sud-Ouest Bordeaux, "en cas de baignade, le risque est de développer une gastro-entérite", une infection qui peut gâcher les vacances de nombreux baigneurs.

Quelles osnt les plages les plus touchées par la pollution ?

Le classement de l'association se base sur des données publiques et vise à informer les baigneurs sur les risques potentiels pour leur santé. Les plages sont ainsi classées en quatre catégories : recommandé, peu risqué, à éviter, et déconseillé. Malheureusement, c'est dans certaines régions populaires, notamment la Bretagne et la Côte d'Azur, que se trouvent de nombreuses plages où la baignade est fortement déconseillée.

Ces résultats sont particulièrement préoccupants pour les vacanciers qui avaient prévu de profiter du littoral français cet été. Les plages touchées par ces pollutions récurrentes peuvent présenter des risques sanitaires sérieux, notamment des infections gastro-intestinales. Pour ceux qui souhaitent se baigner, il est essentiel de consulter la carte interactive de l'association Eaux et Rivières de Bretagne pour choisir des plages où l'eau est de meilleure qualité.

Un été sous vigilance

Alors que les températures augmentent et que l'envie de se rafraîchir à la plage se fait sentir, il est crucial de rester informé des conditions sanitaires des eaux de baignade. Pour un été serein, il est recommandé de suivre les conseils de l'association et de privilégier les plages classées comme recommandées ou peu risquées.