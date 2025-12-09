Sophie Clérico : qui est l’ex-femme d’Anthony Delon et mère de ses deux filles ?

Sophie Clérico incarne la figure discrète d’une femme qui a partagé la vie d’Anthony Delon pendant près de deux décennies. Mère de leurs deux filles Lou et Liv, elle a côtoyé l’univers prestigieux de la famille Delon tout en préservant jalousement son intimité. Loin des projecteurs qui illuminent traditionnellement l’entourage du fils d’Alain Delon, elle a construit son parcours avec une retenue remarquable. Son histoire familiale, sa relation amoureuse, son rôle de mère et ses liens maintenus avec le clan Delon composent le portrait d’une femme attachée aux valeurs essentielles. Analysons les différentes facettes de cette personnalité volontairement effacée des radars médiatiques.

Les origines familiales de Sophie Clérico et son rapport au Lido parisien

Sophie Clérico grandit dans un environnement culturel exceptionnel en tant que fille du directeur du Lido, ce cabaret mythique situé sur les Champs-Élysées. Cet établissement parisien, symbole du spectacle à la française depuis 1946, rayonne par ses revues somptueuses et ses plumes scintillantes. Cette origine constitue l’élément d’identification publique principal de Sophie, bien qu’elle n’ait jamais exploité cette notoriété familiale.

Malgré ce patrimoine artistique prestigieux, Sophie privilégie une existence discrète et refuse toute surexposition médiatique. Elle demeure inexistante sur les réseaux sociaux, contraste frappant avec les habitudes actuelles des personnalités évoluant dans l’univers du spectacle. Sa volonté de préserver sa vie privée traduit une philosophie personnelle radicalement opposée à la logique de visibilité permanente. Cette retenue témoigne d’une personnalité authentique, peu sensible aux artifices du monde parisien dans lequel elle a pourtant baigné.

Dix-sept années de vie commune avec Anthony Delon

Une relation longue et discrète

La relation entre Sophie Clérico et Anthony Delon s’étend sur dix-sept années marquées par une intimité préservée du regard public. Le couple vit ensemble plusieurs années avant de sceller leur union en 2006 lors d’une cérémonie intimiste. Cette discrétion dans leur mariage reflète leur volonté commune de protéger leur sphère privée, malgré l’aura médiatique entourant naturellement la famille de l’acteur mythique.

La séparation en 2012

Après dix-sept années partagées, Sophie et Anthony se séparent en 2012. L’acteur confie alors dans Sud-Ouest s’être séparé de la mère de ses enfants après ces longues années de bons et loyaux services. Leur amour s’effrite progressivement sous le poids des aléas quotidiens, phénomène universel touchant même les couples les plus solides. Cette rupture intervient alors que Lou et Liv sont encore jeunes, ajoutant une dimension particulièrement délicate à cette période difficile pour toute la famille. L’origine familiale et la vie privée demeurent souvent des aspects essentiels dans la construction identitaire.

Lou et Liv, les deux filles du couple

La naissance des deux filles

Lou voit le jour en 1996 et compte aujourd’hui vingt-trois ou vingt-quatre ans. Sa sœur cadette Liv naît en 2001 et affiche désormais entre dix-huit et vingt-deux ans selon les sources disponibles. Ces deux filles issues de l’union entre Sophie et Anthony grandissent dans un environnement familial privilégié, bénéficiant de l’affection de leurs parents et de la présence bienveillante de leur grand-père Alain.

Le choix de rester avec leur père

Sophie Clérico prend la décision de s’installer aux États-Unis pour monter une sandwicherie-salades, projet entrepreneurial ambitieux à environ dix mille kilomètres de la France. Face à ce départ maternel, Lou et Liv choisissent de demeurer en France auprès de leur père. Anthony confie qu’il ne les aurait jamais laissées partir hormis-Atlantique et reconnaît que cette situation les a tous structurés. Au moment du départ, la cadette célèbre ses treize ans tandis que l’aînée atteint sa majorité à dix-huit ans. Cette configuration familiale forge leur maturité et renforce leurs liens paternels.

Une présence maintenue auprès de la famille Delon

Les liens préservés malgré la distance

La séparation géographique n’altère pas les liens entre Sophie et la famille Delon. Elle conserve une présence lors des moments essentiels, notamment pour soutenir Anthony et accompagner leurs filles. Cette constance témoigne d’une maturité affective remarquable et d’une capacité à dépasser les difficultés conjugales pour privilégier l’intérêt familial.

Les moments marquants avec Alain Delon

En décembre 2023, Sophie effectue un aller-retour express pour embrasser Alain Delon à Douchy. L’acteur lui confie alors que ce sera son dernier Noël et lui demande de rester. Partagée entre ses obligations familiales et ce moment poignant, elle repart les larmes aux yeux pour retrouver ses deux autres enfants. Après le décès de l’acteur le 18 août 2024, Sophie rejoint Anthony, Lou et Liv dans la propriété familiale. Sa présence durant cette période difficile illustre la permanence des liens tissés au fil des années avec cette famille emblématique du cinéma français.