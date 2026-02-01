Sophie Binet : compagnon, qui partage sa vie avec la patronne de la CGT ?

Depuis mars 2023, Sophie Binet incarne un tournant historique pour la CGT en devenant la première femme à diriger le second syndicat de France. À 43 ans, cette militante féministe engagée a pris la succession de Philippe Martinez lors du 53e congrès de l’organisation à Clermont-Ferrand. Omniprésente sur les plateaux télévisés et lors des manifestations sociales, elle défend avec conviction les droits des travailleurs et l’égalité femmes-hommes. Pourtant, derrière cette figure publique se cache une vie privée soigneusement préservée. La secrétaire générale partage son quotidien avec un compagnon officier de la marine marchande et leur fils né en 2019. Comment cette dirigeante syndicale parvient-elle à concilier un engagement militant intense et une vie familiale épanouie ? Plongée dans l’intimité discrète d’une femme qui bouscule les codes du syndicalisme français.

Une vie de couple discrète avec un officier de la marine marchande

Sophie Binet partage sa vie avec un officier de la marine marchande, profession exigeante qui implique la navigation de navires commerciaux et la supervision d’équipes à bord pour garantir la sécurité des passagers et des marchandises. Leur relation demeure extrêmement confidentielle, la dirigeante de la CGT n’ayant jamais accordé d’interviews sur sa vie sentimentale ou son rôle de mère.

Les défis posés par leurs carrières respectives sont considérables. D’un côté, les engagements syndicaux de Sophie Binet l’accaparent : participation aux manifestations, présence dans divers comités, interventions médiatiques régulières. De l’autre, le métier maritime de son compagnon exige un investissement quotidien important en temps et en énergie.

L’expression « qui se ressemble s’assemble » trouve ici tout son sens. Cette militante infatigable et son compagnon partagent une même intensité professionnelle, tous deux perpétuellement en mouvement. Malgré ces contraintes, l’espoir demeure qu’ils parviennent à maintenir un équilibre harmonieux dans leur relation, conjuguant exigences professionnelles et vie familiale.

L’arrivée d’un enfant en 2019, pilier de leur famille

En 2019, Sophie Binet et son compagnon ont accueilli un petit garçon, aujourd’hui âgé de 4 ans. Cet enfant structure désormais leur vie familiale malgré les emplois du temps particulièrement chargés des deux parents. L’organisation quotidienne représente un véritable défi entre les absences maritimes du père et l’agenda militant dense de la mère.

Le couple a fait le choix délibéré de préserver leur fils de toute exposition médiatique, dans la continuité de leur discrétion générale sur leur vie privée. Cette décision témoigne d’une volonté de protéger leur enfant des projecteurs braqués sur la secrétaire générale de la CGT.

La question de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale revêt une dimension particulière pour Sophie Binet. Celle qui défend justement l’égalité femmes-hommes et les droits des travailleurs parents incarne elle-même ces enjeux au quotidien. Bien que les informations disponibles restent rares, elle semble rayonner d’épanouissement personnel, suggérant une harmonie réussie entre ses différentes sphères d’existence. Comme d’autres personnalités publiques, elle préserve jalousement son intimité familiale.

Des racines bretonnes et un attachement au Finistère Nord

Née le 5 janvier 1982 à Metz, Sophie Binet est la fille de Nicolas Binet, urbaniste, et d’une mère assistante sociale. Son parcours géographique l’a menée de Rennes à Tours, avant une installation familiale à Nantes lorsqu’elle atteignit ses 10 ans.

La Bretagne, et particulièrement le Finistère Nord, occupe une place centrale dans son cœur. Dès l’âge de 12 ans, elle découvre cette région lors de stages de voile qui marqueront durablement son identité. Ce territoire est devenu son « fief » avec son compagnon, lieu d’attaches privilégié où elle compte le plus d’amis et de souvenirs marquants.

Le symbole est fort : c’est dans cette région qu’elle a accouché de son fils en 2019. Elle confie d’ailleurs : « Si j’ai un lieu d’attaches, où je reviendrai toujours, c’est ici, c’est clair. » Nantes conserve néanmoins une importance particulière, ville où elle a poursuivi ses études de philosophie et forgé ses premières convictions militantes. Ces racines géographiques multiples ont façonné les valeurs d’une femme attachée aux territoires et aux luttes sociales locales.

Un parcours professionnel forgé dans l’éducation prioritaire

Sophie Binet obtient sa maîtrise en philosophie à l’université de Nantes en 2004, qu’elle finance grâce à divers petits boulots. Ce parcours universitaire constitue le socle de sa réflexion sociale et politique future.

Elle fait ensuite le choix délibéré d’exercer comme conseillère principale d’éducation dans des établissements difficiles. Entre 2008 et 2009, elle travaille dans les quartiers Nord de Marseille, puis au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis de 2009 à 2013. Ces expériences en lycées professionnels de zones prioritaires la confrontent directement aux inégalités sociales.

Elle explique cette orientation : « J’ai fait le choix de ce métier car je trouvais que notre société était trop compartimentée, trop sclérosée, qu’elle s’enfermait. » Cette immersion dans le monde du travail éducatif lui permet de « mettre les mains dans le cambouis pour comprendre ce qui ne va pas dans notre système éducatif ».

Cette période forge son aisance face à des publics variés et critiques, notamment les lycéens réputés les plus difficiles. Elle développe une capacité à instaurer l’ordre tout en établissant des règles justes, compétences précieuses pour sa future carrière syndicale.

Un engagement militant précoce dès l’adolescence

L’engagement de Sophie Binet débute à 15 ans, lorsqu’elle prend conscience des inégalités d’accès à l’éducation. Cette prise de conscience la conduit à rejoindre la Jeunesse ouvrière chrétienne pour dispenser des cours de soutien scolaire dans les quartiers défavorisés. Elle confie : « Pour moi, à cette époque, le militantisme n’était pas important, c’était existentiel. »

En 2002, âgée de 20 ans, elle participe aux manifestations du 1er mai contre le Front national. Étudiante en philosophie à Nantes, elle milite activement à l’Unef. Cette période estudiantine marque l’intensification de son action militante.

Elle devient une figure de la lutte contre le contrat première embauche en 2006. Sylvain Dubreuil, ancien président départemental de l’Unef, témoigne : « Je me souviens que Sophie était partie toute seule faire le tour des amphis et elle était revenue avec une cohorte d’étudiants. »

Son parcours politique inclut également une adhésion au Parti socialiste en 2008. Elle signe la motion de Benoît Hamon au congrès de Reims et soutient Martine Aubry lors de la primaire de 2011. Pierre Kanuty se souvient d’elle comme d’une militante passionnée avec « un véritable ancrage dans la réalité sociale ».

De l’Ugict à la tête de la CGT, une ascension historique

Sophie Binet rejoint la CGT comme permanente en 2013 après six années dans l’éducation. Elle intègre la direction de l’Ugict-CGT dès 2011, avant d’être élue secrétaire générale de cette branche des cadres, ingénieurs et techniciens en 2018. L’organisation syndicale revendiquait alors 78 386 adhérents.

Le 31 mars 2023 marque un tournant historique : elle devient la première femme à diriger la CGT depuis sa création en 1895. Cette élection intervient lors du 53e congrès à Clermont-Ferrand, en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Elle succède à Philippe Martinez après huit années de mandat.

Son élection résulte d’un compromis après l’échec des candidates favorites

Marie Buisson, soutenue par Philippe Martinez

Céline Verzeletti, représentant l’aile dure de l’organisation

Sophie Binet apparaît comme la plus capable de rassembler les différentes tendances du syndicat.

Certains adhérents lui reprochent de ne pas être issue du milieu ouvrier, son appartenance au syndicat des cadres constituant initialement un handicap. Néanmoins, son expérience et le symbole fort d’une femme à la tête de la CGT l’emportent, ouvrant une nouvelle ère pour le syndicalisme français.