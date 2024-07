Cet objet facile à installer pourrait être la solution pour rafraichir les maisons

Actuellement, nous sommes à la recherche constante de méthodes pour rafraichir les maisons et il semblerait qu'une solution émerge.

Au cœur d’une étude novatrice qui met en exergue la fiabilité d’un nouveau type de gazon, une solution innovante a été proposée pour faire face aux problèmes liés à l’inconfort des athlètes et aux risques de certaines pratiques de recyclage sur l’environnement. Une solution qui, en outre, pourrait être utilisée dans les jardins afin de rafraîchir les maisons.

En effet, les acteurs du monde du sport, en particulier ceux du ballon rond (football), ne sont pas sans savoir que le spectre de l’actuel modèle du gazon synthétique, qui revêt les terrains de football, plane sur les footballeurs et menace leur santé.

Constitué de granulés de caoutchouc, émanant du recyclage des pneus des voitures, le gazon synthétique, autrefois innovant et taxé « d’invention d’ami de la nature », a perdu de son charme suite aux études qui ont pointé du doigt le risque de ce mélange sur la santé et le bienêtre des sportifs.

Ainsi, sur les terrains de football synthétiques, dont la couche inférieur est constituée des granulés de caoutchouc, les amateurs et les professionnels du sport le plus populaire au monde doivent redoubler d’efforts pour mener à bien leur mission. Des efforts qui peuvent entrainer des blessures et des malaises cardiaques. En témoigne le nombre des accidents qui ont eu lieu sur ces terrains.

De plus, ces derniers peuvent s’avérer impraticable lors des périodes caniculaires. L’odeur que le terrain dégage et sa température environnante très élevée ne stimulent pas la pratique du sport en ces temps. Des médecins sont allés jusqu’à « interdire formellement la pratique fréquente du sport sur ces terrains ».

À la lumière de ces problèmes, des ingénieurs néerlandais ont proposé une solution innovante qui pourrait pallier ces désagréments et être bénéfique aux propriétaires des maisons désireux de profiter du soleil dans leurs jardins sans risque aucun.

Températures élevées des terrains de football synthétiques : le nouveau modèle auto-régulateur

S’inspirant des « toits verts » que certaines villes ont mis en place pour adoucir l’atmosphère, Top Consortia for Knowledge and Innovation (TKI) a développé un gazon synthétique qui régule automatiquement sa température, la rendant plus douce. Baptisé CitySports, le gazon néerlandais opte pour une approche « très proche des processus de refroidissement des surfaces naturelles ».

Jouissant d’une riche histoire footballistique, les Pays-Bas n’en pouvaient plus de se priver de pratiquer leur sport de prédilection à cause de la composition du gazon synthétique traditionnelle. Le gazon artificiel du projet CitySports est « capable de se refroidir lui-même ».

Cela est dû à sa capacité d’accumuler d'eau sous l’une de ses couches. Les responsables du projet expliquent que l’eau s’évapore lentement par la suite, en dépit de la longueur des journées les plus chaudes. Une technologie qui permettrait à cette surface artificielle « d'enregistrer des températures encore plus basses que celles d'une surface de gazon naturel », disent-ils. Des températures qui n'ont rien à voir avec les 70C que ce gazon synthétique affiche dans la chaleur est intense.

Partant du même principe des toits verts qui collectent l’eau de pluie, la stockent et l’utilisent pour restreindre la température des zones de la maison les plus exposées au soleil, le gazon de chez Top Consortia for Knowledge and Innovation ouvre la perspective future d’une utilisation de ce nouveau procédé dans les domiciles.

Pour revenir sur le cas du football, les responsables du projet affirment que cette technologie a attisé la curiosité de plusieurs clubs professionnels qui ont décidé de franchir le pas et de miser sur ce gazon acclimaté.