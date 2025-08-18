Simone Biles : découvrez la fortune et les revenus de la championne olympique de gymnastique

Simone Biles s’impose comme la gymnaste la plus décorée de l’histoire avec 30 médailles olympiques et mondiales. Cette athlète américaine d’exception a transformé son talent extraordinaire en une fortune considérable, devenant une référence tant sur les podiums que dans le monde des affaires. Analysons l’empire financier bâti par cette championne olympique au mental d’acier.

La fortune impressionnante de Simone Biles : estimation et classement

La fortune de la star américaine de gymnastique est estimée à environ 25 millions de dollars, fruit d’une carrière exceptionnelle et de nombreux partenariats. Ses revenus annuels ont connu une progression remarquable : 10,1 millions de dollars en 2021 (dont seulement 100 000 dollars issus des compétitions), environ 10 millions en 2022, 7 millions en 2023, puis 11,2 millions en 2024 (dont 200 000 dollars de gains sportifs).

En 2021, Simone Biles s’est hissée au 4ème rang des sportives les mieux payées au monde selon Forbes, un classement dominé par les stars internationales du tennis. Pour la première fois en plus d’une décennie, une gymnaste figurait dans ce top prestigieux, derrière :

Naomi Osaka (57,3 millions de dollars) Serena Williams Venus Williams Simone Biles (10,1 millions de dollars)

En 2024, bien que derrière des légendes comme LeBron James (128,8M$) en basketball ou Novak Djokovic (38,4M$) en tennis, la championne olympique américaine reste l’une des rares athlètes féminines de sports olympiques à générer des millions en revenus. Ses prises de position sur la santé mentale lors des Jeux de Tokyo ont paradoxalement renforcé sa valeur commerciale et sa popularité mondiale.

Les multiples sources de revenus de la star olympique

Gains sportifs et primes olympiques

Les revenus directs issus de ses performances en gymnastique représentent une part minime de sa fortune. Aux Jeux Olympiques de Rio 2016, ses quatre médailles d’or et une de bronze lui ont rapporté environ 110 000 dollars en primes. Le Comité Olympique américain verse effectivement :

JO 2016 : 25 000$ pour l’or, 15 000$ pour le bronze

JO 2024 : 37 500$ pour l’or, 22 500$ pour l’argent, 15 000$ pour le bronze

Ses titres aux championnats du monde, malgré leur prestige technique, ne génèrent qu’environ 4 896$ chacun, à l’image d’autres sportifs olympiques comme Mathieu Valbuena dont la fortune et le salaire ont évolué différemment dans le football.

Contrats de sponsoring et partenariats lucratifs

Les partenariats commerciaux et le sponsoring constituent l’essentiel des revenus de Biles. Ses principaux sponsors incluent Athleta (après avoir quitté Nike), Visa, United Airlines, Uber Eats et Powerade. La gymnaste a également rejoint la startup Cerebral spécialisée en santé mentale comme « directrice de l’impact » et participé à la tournée « Gold Over America Tour ».

Investissements et patrimoine immobilier

Biles diversifie sa fortune à travers des investissements dans des startups comme StatusPRO (réalité virtuelle) et sa ligne de soins Kinlò. Son patrimoine comprend également une maison contemporaine au Texas acquise en 2021. Son époux Jonathan Owens, joueur de football américain des Chicago Bears, possède lui-même une fortune estimée à 2 millions de dollars, complétant le succès financier de ce couple d’excellence sportive.