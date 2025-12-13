Shutdown aux États-Unis : le plus long de l’histoire paralyse le pays et les fonctionnaires

Les États-Unis ont traversé leur plus long blocage budgétaire avec 41 jours de paralysie totale. Le Sénat a adopté le 10 novembre 2025 un texte de sortie par 60 voix contre 40, grâce à l’appui de huit sénateurs démocrates. Cette fermeture administrative dépasse le précédent record de 35 jours établi sous Donald Trump entre 2018 et 2019. Depuis le 1er octobre, plus de 1,4 million de fonctionnaires fédéraux ne perçoivent aucun salaire. Les conséquences touchent directement 42 millions d’Américains menacés de perdre leurs aides alimentaires. Le trafic aérien subit des perturbations majeures avec des centaines d’annulations quotidiennes. Le différend politique se concentre sur les questions de santé, notamment les subventions destinées à l’Obamacare. Les républicains refusent toute concession tandis que les démocrates exigent le maintien des couvertures pour les plus modestes. Cet article cherche les répercussions massives de cette paralysie sur la population et analyse les racines du conflit au Congrès.

Des millions de fonctionnaires sans salaire et des licenciements massifs

Plus de 1,4 million de fonctionnaires privés de salaire

La situation des employés fédéraux révèle l’ampleur dramatique du blocage budgétaire. Depuis le 1er octobre, plus de 1,4 million de fonctionnaires n’ont reçu aucune rémunération. Parmi eux, 700.000 agents se trouvent au chômage technique complet sans percevoir le moindre dollar. Les 700.000 autres continuent à exercer leurs missions essentielles sans toucher de salaire pour leur travail quotidien.

Cette paralysie touche potentiellement près de 4 millions de personnes si l’on compte les familles dépendantes de ces revenus. La situation financière devient critique pour de nombreux foyers qui dépendent entièrement de ces salaires fédéraux. Les militaires américains, au nombre de 1,3 million, ont bénéficié d’une mesure spéciale pour leur solde d’octobre. Donald Trump a autorisé ce versement exceptionnel face à la pression publique.

John Kirby, coordinateur du Conseil de sécurité nationale, a déclaré que les troupes défendraient toujours le pays et assureraient les intérêts nationaux dans le monde entier. Toutefois, il a précisé qu’elles ne seraient pas rémunérées pour ces services rendus. Le versement de novembre restait incertain au moment de cette annonce, créant une anxiété supplémentaire chez les familles militaires.

Selon les estimations du Comité pour un budget fédéral responsable, environ 850.000 des 2,1 millions d’employés fédéraux ont été placés en arrêt technique. Cette proportion exclut le service postal qui continue ses activités normalement. Les secteurs jugés essentiels à la sécurité nationale maintiennent une activité minimale. Les forces de l’ordre, les agents de l’immigration et les contrôleurs aériens poursuivent leurs missions sans contrepartie financière immédiate.

Les employés des parcs nationaux se retrouvent sans activité dans tout le pays

Les agents du ministère de l’Agriculture ne distribuent plus les subventions aux exploitants

Les centres d’appels des impôts restent fermés sans personnel pour répondre

Le standard de la Maison Blanche ne répond plus depuis trois semaines

Des milliers de fonctionnaires jugés non essentiels licenciés

L’administration Trump a exploité la période de paralysie pour procéder à des licenciements massifs de fonctionnaires jugés superflus. Dès le 10 octobre, au moins 4.000 agents avaient reçu leur notification de fin de contrat. Cette vague de suppressions s’inscrit dans une politique plus large menée tout au long de l’année. Le milliardaire Elon Musk, à la tête de la commission Doge, a supervisé ces réductions drastiques d’effectifs.

L’Agence nationale de sécurité nucléaire illustre parfaitement cette stratégie de réduction. Mi-octobre, elle a suspendu 1.400 salariés sur son effectif total. Seuls 400 employés ont été maintenus en activité pour assurer l’entretien minimal des infrastructures sensibles. Cette décision soulève des interrogations légitimes sur la capacité à maintenir la sécurité des installations nucléaires américaines.

La juge fédérale californienne Susan Illston a estimé que les responsables gouvernementaux avaient dépassé leurs prérogatives légales. Suite à une plainte déposée par des syndicats, elle a ordonné la suspension des licenciements déjà annoncés. Dans son jugement, elle a souligné qu’il était très inhabituel qu’une administration licencie des employés civils durant un shutdown. Elle a particulièrement insisté sur le fait que ces mesures visaient à punir le parti politique opposé.

Les huit sénateurs démocrates ayant voté en faveur du texte républicain ont négocié l'annulation de milliers de licenciements. Cette concession constitue leur principale victoire dans les négociations avec la majorité républicaine au Sénat. Néanmoins, cette avancée reste fragile et dépendra de l'application effective de cet engagement par l'administration.

Des fonctionnaires contraints de se reconvertir temporairement

La situation sociale se dégrade rapidement pour les employés fédéraux privés de revenus. Dans les rues de Washington, on observe désormais des phénomènes nouveaux et révélateurs. Des fonctionnaires utilisent leur véhicule personnel pour proposer des services de taxi afin de générer quelques revenus. D’autres proposent du dogsitting en promenant les chiens des résidents pour quelques dollars quotidiens.

Certains employés disposent d’économies suffisantes pour tenir plusieurs semaines sans salaire. Par contre, une majorité n’a pas d’autre choix que de trouver ces activités complémentaires pour subvenir aux besoins essentiels. Les familles accumulent les factures impayées tandis que les loyers deviennent impossibles à honorer. Cette précarité touche même des cadres bien établis dans la fonction publique fédérale.

La colère monte progressivement parmi la population face à cette paralysie politique. Le 18 octobre, d’immenses manifestations ont rassemblé 7 millions de personnes dans tout le pays. Les manifestants scandaient No Kings pour dénoncer ce qu’ils perçoivent comme un abus de pouvoir. Ces mobilisations traduisent un ras-le-bol généralisé face à l’incapacité du Congrès à trouver un compromis.

Les économies personnelles s’épuisent rapidement après plusieurs semaines sans salaire Les petits boulots se multiplient pour compenser l’absence de revenus officiels Les factures s’accumulent créant des situations d’endettement préoccupantes Les mobilisations citoyennes prennent de l’ampleur face à l’immobilisme politique

Un blocage politique centré sur les questions de santé et les aides sociales

Le désaccord sur l’Obamacare au cœur du conflit

Le cœur du différend entre républicains et démocrates porte essentiellement sur les questions de santé. Les républicains, majoritaires au Congrès, proposaient une simple extension du budget actuel sans modification. Les démocrates réclamaient une prolongation des subventions pour le programme d’assurance santé destiné aux ménages modestes. Cette divergence fondamentale bloque toute avancée vers un compromis budgétaire acceptable pour les deux camps.

Ces subventions devaient expirer à la fin de l’année 2025 et Donald Trump a catégoriquement refusé leur prolongation. Sans ces aides gouvernementales, les coûts de l’assurance santé doubleraient en 2026 pour les 24 millions d’Américains utilisant l’Obamacare. Le cercle de réflexion KFF, spécialisé dans les questions médicales, a confirmé cette projection alarmante. Cette augmentation représenterait un fardeau financier insupportable pour les familles bénéficiaires.

Un total de 22 millions d’Américains pauvres verraient le prix de leur couverture augmenter de plusieurs centaines de dollars annuels. Cette hausse rendrait inaccessible une protection médicale de base pour des millions de personnes vulnérables. Un sondage du think tank indépendant KFF révèle que 78% des Américains soutiennent la poursuite de l’extension de l’Obamacare. Cette popularité transpartisane n’a pourtant pas suffi à convaincre la majorité républicaine de maintenir ces financements.

Les primes d’assurance doubleraient pour 24 millions d’utilisateurs de l’Obamacare

Les familles modestes perdraient l’accès aux soins médicaux de base

Les urgences hospitalières connaîtraient une affluence massive de non-assurés

42 millions d’Américains menacés de perdre leurs aides alimentaires

L’administration Trump a décidé de suspendre le versement des food stamps à partir du 1er novembre. Cette mesure affecte directement 42 millions d’Américains dépendant de ces aides pour leurs achats alimentaires quotidiens. L’administration a réduit de moitié l’aide alimentaire de novembre en invoquant la paralysie budgétaire. Cette décision a provoqué une onde de choc dans les quartiers défavorisés où ces allocations constituent l’unique moyen de subsistance.

Le 31 octobre, des juges ont interdit à Washington de retarder le versement de ces aides alimentaires essentielles. Ils ont ordonné de ponctionner des fonds d’urgence pour que les 42 millions d’Américains les plus démunis puissent poursuivre leurs courses. La juge fédérale de Boston, Indira Talwani, a estimé que l’État pourrait être contraint à débloquer ces ressources d’urgence. Elle a jugé inacceptable de laisser ces millions de personnes précaires sans assistance.

Le shutdown mettrait en danger l’aide nutritionnelle pour près de 7 millions de femmes et enfants dépendant du WIC. Ce programme concerne près de la moitié des bébés nés dans le pays, soulignant son importance cruciale. Un autre programme d’aide alimentaire pour les ménages à bas revenus, le SNAP, pourrait également subir des perturbations. Si la paralysie se prolongeait au-delà d’un mois, des millions de familles supplémentaires perdraient leur accès à une alimentation suffisante.

Le versement des food stamps a été suspendu affectant 42 millions de personnes Les juges ont contraint l’administration à débloquer des fonds d’urgence Le programme WIC risque de disparaître pour 7 millions de bénéficiaires

Comme pour le gouvernement français de Michel Barnier confronté à une semaine décisive, les négociations politiques américaines traversent une phase critique. Le trafic aérien subit des perturbations majeures avec des centaines d’annulations de vols quotidiennes. L’aéroport JFK à New York a stoppé décollages et atterrissages pendant une heure et demie le 31 octobre. Cette interruption résultait d’une pénurie de contrôleurs aériens suffisants pour assurer la sécurité.

Le vote controversé des huit sénateurs démocrates

Les règles du Sénat nécessitent plusieurs voix démocrates pour adopter un budget malgré la majorité républicaine. Les républicains détiennent 53 sièges contre 47 au Sénat et avaient besoin d’au moins huit voix supplémentaires. La supermajorité fixée à 60 voix impose cette collaboration transpartisane pour tout texte budgétaire majeur. Un républicain ayant fait défection, le besoin de ralliement démocrate devenait encore plus pressant.

La sénatrice démocrate Jeanne Shaheen a justifié sa position en expliquant que des semaines de négociations avaient échoué. Elle a affirmé que les républicains refusaient catégoriquement de discuter des questions de santé pour sortir de l’impasse. Attendre plus longtemps ne ferait que prolonger les souffrances des Américains face à cette paralysie administrative. Cette décision difficile visait à limiter les dégâts plutôt qu’à obtenir un accord satisfaisant.

Ces huit élus centristes sont repartis les mains vides sur les questions de santé. Ils n'ont obtenu aucune extension des subventions dans le texte final voté au Sénat. Leur seule contrepartie consiste en une promesse du chef républicain du Sénat concernant un vote futur. Cette promesse a été immédiatement dénoncée comme creuse par de nombreux élus démocrates. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants, a refusé de s'engager concernant un tel vote.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, devenu un visage majeur de l’opposition à Trump, a fustigé sur X une capitulation et une trahison envers l’Amérique qui travaille. Les tensions au sein du camp démocrate ont atteint un niveau inédit. De nombreux militants et élus réclament désormais des sanctions contre les responsables de cet accord. Chuck Schumer, chef de la minorité au Sénat, se trouve particulièrement visé par ces critiques.

Les huit sénateurs ont obtenu l’annulation des licenciements de fonctionnaires

Aucune garantie concrète n’a été arrachée sur les subventions santé

Les promesses républicaines sont jugées sans valeur par l’opposition démocrate

Hakeem Jeffries, chef de la minorité démocrate à la Chambre, a accusé les républicains de mauvaise foi concernant la santé des Américains. Le sénateur John Fetterman, qui a voté en faveur de la mesure républicaine, a défendu sa position. Il a clamé sur X qu’il fallait nourrir tout le monde et payer les militaires, les fonctionnaires et la police du Capitole. Sa priorité affichée était de mettre fin au chaos dans les aéroports qui paralyse le pays.