Shrimp filet : burger de crevettes chez McDonald’s, avis, calories et informations nutritionnelles

Le Shrimp Filet marque un tournant audacieux pour McDonald’s en France. Pour la première fois, la chaîne de restauration rapide propose un burger aux fruits de mer, inspiré directement de la Corée du Sud. Ce produit inédit s’inscrit dans l’opération « Croquez le monde », déployée du 1er juillet au 25 août 2025 dans l’ensemble des restaurants de l’enseigne. Face à une offre traditionnellement dominée par le bœuf et le poulet dans les fast-food français, cette création détonne et surprend les palais habitués. Cet article étudie en profondeur sa composition, ses valeurs nutritionnelles et les retours des testeurs qui ont eu la chance de le déguster.

Composition et valeurs nutritionnelles du Shrimp Filet

Le burger de crevettes se démarque grâce à un montage original et réfléchi. De haut en bas, on trouve un bun supérieur parsemé de graines de sésame, une sauce à l’ail citronné qui apporte de la fraîcheur, des oignons frais croquants, de la salade batavia pour le croquant végétal, un palet de crevettes frit généreux, une sauce aigre-douce soja typique de la cuisine asiatique, et enfin le bun inférieur. L’originalité réside dans le positionnement de la salade et des oignons au-dessus du pan plutôt qu’en dessous, permettant aux saveurs marines de s’exprimer pleinement sans être écrasées.

Caractéristique Valeur Poids total 207 grammes Prix indicatif (menu XL) 12,90 euros Positionnement gamme Milieu de gamme

Côté nutrition, le Shrimp Filet affiche 443 calories par portion, soit 22% de l’apport de référence quotidien. Il contient 17 grammes de matières grasses dont seulement 1,5 gramme de gras saturés, 54 grammes de glucides incluant 10 grammes de sucre, 3,1 grammes de fibres et 17 grammes de protéines. La teneur en sel s’élève à 2,20 grammes, représentant 37% de l’apport recommandé.

Répartition calorique Pourcentage Glucides 49% Gras 35% Protéines 16%

Visuellement, ce burger McDonald’s impressionne par son aspect imposant. Emballé dans un papier spécifique créé pour l’opération estivale, il témoigne d’une préparation soignée. À la prise en main, sa masse rassure sur le rapport qualité-prix proposé par l’enseigne.

Retours et critiques des testeurs

Note exceptionnelle de MyBurger.fr

Le testeur Mimix42 a décerné une note remarquable de 19/20 lors de son essai parisien le 4 juillet 2025. Selon lui, le pan délivre des saveurs incroyablement puissantes. Le caractère massif offre un excellent rapport poids-prix pour les clients exigeants. L’alliance entre la sauce à l’ail citronné et la sauce aigre-douce soja transforme littéralement ce burger en une œuvre culinaire remarquable. Goûtu et gourmand, l’ensemble conquiert progressivement au fil des bouchées. Le montage intelligent contribue largement à cette réussite gustative. Le testeur recommande vivement cette nouveauté, particulièrement lorsqu’elle s’accompagne du McFizz Sakura, la boisson japonaise à la fleur de cerisier.

Points de vigilance

Aspect Observation Niveau de piment Important, dépasse le Dark Vador Burger Texture panure Non croustillante, différente des attentes Découverte Ingrédient déroutant pour certains palais

Malgré ces éloges, quelques points de vigilance méritent attention. Le piment se fait particulièrement sentir, avec une intensité supérieure à celle d’autres burgers épicés de la concurrence. La panure n’offre pas le croustillant attendu, décevant ceux qui espéraient un revêtement type panko. Pour les habitués du poulet pané ou des crevettes froides servies en apéritif, la découverte d’une version chaude peut dérouter. La note moyenne des votants s’établit à 13/20, révélant des avis plus contrastés que celui de l’expert. Le Parisien souligne que ce produit emmène véritablement hors des sentiers battus, ayant particulièrement séduit lors des tests en avant-première. RMC Conso confirme qu’il s’agit de la grande surprise de cette édition estivale, qualifiant le burger de vraiment goûtu et gourmand malgré son positionnement décalé.

Contexte de l’opération Croquez le monde 2025

Cette deuxième édition de « Croquez le monde » propose dix nouveaux produits inspirés de recettes servies dans d’autres pays. L’opération se déploie dans plus de 1600 restaurants McDonald’s en France durant tout l’été. La première édition en 2024, lancée pendant les Jeux olympiques de Paris, avait rencontré un succès retentissant. Le Maple BBQ canadien et le McFlurry au pop-corn avaient même provoqué des ruptures de stock tant l’engouement était fort. Suite à cette réussite française, les filiales de Belgique, Allemagne, Autriche et Canada ont adopté le concept.

Produit Pays d’origine Caractéristique principale Teriyaki Chicken Japon Sauce sucrée-salée emblématique Steakhouse Burger Royaume-Uni Sauce au poivre fumée Frites à la québécoise Canada Fromage en grains et sauce brune McFlurry Mangue Bobba Chine Perles explosives au jus de mangue

Près de 200 recettes internationales ont été identifiées dans les filiales étrangères au départ. La sélection finale s’est basée sur les retours clients d’un panel test et sur de sérieuses contraintes opérationnelles. La disponibilité des équipements en cuisine, le sourcing des ingrédients locaux et le savoir-faire industriel nécessaire ont constitué des critères déterminants. McDonald’s multiplie désormais les opérations spéciales avec une nouveauté toutes les quatre à six semaines, stratégie visant à contrer la concurrence croissante dans la restauration rapide et à fidéliser une clientèle volatile.

Dessert Description McFlurry Mangue Bobba Glace avec coulis de mangue et billes de bubble tea Sundae coulis mangue Version classique avec le même coulis fruité

Jean-Guillaume Bertola, directeur marketing de l’enseigne, explique cette approche : proposer des expériences nouvelles, marquer durablement les esprits avec des produits innovants et offrir des moments culinaires à la fois familiers et dépaysants. Cette stratégie répond également à un contexte commercial difficile, avec un bénéfice net mondial en recul de 12% en 2024. Pour redorer son image et asseoir son leadership dans la restauration rapide française, la chaîne mise sur l’émotion, le divertissement et l’expérience client à travers des collaborations variées et des recettes venues du monde entier.

Boisson Origine Particularité McFizz Sakura Japon Sirop de fleur de cerisier, peu sucré McFloat Sakura Japon Version avec boule de glace vanille Hawaï Maroc Mangue, ananas, fruit de la passion (44g sucre)

Le processus de reproduction des recettes internationales, appelé en interne « matching », vise à restituer fidèlement le goût original plutôt que de simplement utiliser des sauces similaires disponibles localement. Les contraintes techniques limitent les possibilités : des recettes chinoises à base de riz n’ont pu être retenues faute de cuiseurs adaptés dans les restaurants français. Chaque filiale conserve son indépendance opérationnelle, car ce qui séduit dans un pays ne génère pas nécessairement le même engouement ailleurs. Cette deuxième édition confirme l’ambition de McDonald’s de surprendre et renouveler régulièrement son offre pour maintenir l’intérêt des clients et contrer l’érosion de fréquentation observée mondialement.

Accompagnement Saveur Sauce Sweet & Spicy Jam Contraste sucré-piquant relevé Frites à la québécoise Fromage en grains et sauce au jus

Parmi les autres produits phares de cette édition estivale, on retrouve notamment le Teriyaki Chicken du Japon avec sa sauce sucrée-salée emblématique, le Steakhouse Burger britannique avec ses deux steaks et sa sauce au poivre fumée, la boisson Hawaï du Maroc mélangeant mangue, ananas et fruit de la passion (mais critiquée pour ses 44 grammes de sucre), et le McFlurry Mangue Bobba chinois avec ses perles de bubble tea qui explosent en bouche. Cette diversité témoigne de la volonté de l’enseigne d’analyser des territoires gustatifs variés et de proposer une expérience culinaire mondiale sans quitter l’Hexagone.

Élément Détail Durée opération 1er juillet – 25 août 2025 Nombre de restaurants Plus de 1600 en France Nombre de produits 10 nouveautés internationales Recettes étudiées Près de 200 au total