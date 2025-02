Semaine crypto agitée : FTX règle, Trump et Musk s’expriment, la Fed publie ses minutes

Le monde des cryptomonnaies s’apprête à vivre une semaine riche en événements susceptibles de secouer les marchés. Alors que le Bitcoin peine à franchir la barre symbolique des 100 000 dollars, plusieurs catalyseurs pourraient bien relancer la dynamique du secteur. Entre remboursements attendus, déclarations politiques et réunions économiques, le paysage crypto s’annonce particulièrement mouvementé.

Remboursements FTX : un impact limité sur le marché ?

L’ancien géant des échanges cryptographiques, FTX, s’apprête à lancer sa première vague de remboursements. Les créanciers de la « Convenience Class », dont les créances ne dépassent pas 50 000 dollars, seront les premiers servis. Ils recevront l’intégralité de leur dû, assorti d’intérêts post-dépôt de 9% par an.

D’un autre côté, l’impact de ces paiements sur le marché crypto pourrait être moins significatif qu’espéré. Markus Thielen, fondateur de 10x Research, estime que la somme de 1,2 milliard de dollars distribuée aux petits créanciers est insuffisante pour influencer réellement les cours. Sur les 10,5 milliards restants destinés aux plus gros créanciers, seuls 3,5 milliards pourraient effectivement revenir sur le marché Bitcoin.

Néanmoins, certains actifs pourraient tirer leur épingle du jeu. Mena Theodorou, cofondateur de Coinstash, suggère que Solana pourrait bénéficier d’un regain d’intérêt, compte tenu des investissements historiques de FTX dans cet écosystème. Avec une performance impressionnante de +500% sur un an, Solana pourrait surperformer le marché suite à ces remboursements.

Déclarations politiques et crypto : l’interview Trump-Musk

L’interview conjointe de Donald Trump et Elon Musk, prévue ce dimanche sur Fox News, pourrait apporter son lot de surprises pour le secteur crypto. Bien que les thèmes principaux abordés concerneront probablement la politique, les droits de douane et l’immigration, les cryptomonnaies pourraient s’inviter dans la discussion.

Le rapprochement récent de Trump avec l’univers crypto et l’implication bien connue de Musk dans ce domaine laissent présager des déclarations potentiellement impactantes. Theodorou anticipe une possible volatilité des marchés si des questions de régulation ou d’adoption institutionnelle sont évoquées.

Il convient de rappeler que l’administration Trump avait récemment déçu les crypto-enthousiastes en annonçant une simple « étude de faisabilité » concernant une réserve stratégique de Bitcoin, loin des attentes initiales. Cette interview pourrait être l’occasion de clarifier la position de l’ancien président sur le sujet.

Politique monétaire : les minutes du FOMC sous la loupe

La publication des minutes de la réunion de janvier du Comité fédéral de l’open market (FOMC) constitue un autre temps fort de la semaine. Les investisseurs scruteront attentivement ce document pour y déceler des indices sur la future orientation de la politique monétaire américaine.

Lors de sa dernière réunion, la Réserve fédérale avait maintenu ses taux inchangés, réaffirmant sa volonté de voir l’inflation baisser davantage avant d’envisager un assouplissement monétaire. Les récentes données d’inflation, plus élevées que prévu, pourraient conforter cette position.

Scénario Impact potentiel sur les cryptos Ton accommodant Positif (anticipation de baisse des taux) Ton strict Négatif (craintes de resserrement prolongé)

L’interprétation de ces minutes pourrait avoir des répercussions significatives sur les actifs risqués, dont les cryptomonnaies font partie. Un ton jugé trop strict pourrait raviver les craintes d’un resserrement monétaire prolongé, pesant sur les valorisations du secteur.

L’Asie au cœur de l’innovation crypto

Le Consensus Hong Kong, événement majeur organisé par CoinDesk, s’ouvre ce mardi pour trois jours intenses dédiés à la blockchain et aux cryptomonnaies. Avec plus de 270 intervenants et des milliers de participants issus de 90 pays, ce rendez-vous promet d’offrir un éclairage unique sur l’écosystème crypto asiatique.

Au programme de cet événement incontournable :

Lancements de projets innovants

Annonces de partenariats stratégiques

Interventions de personnalités influentes du secteur

Discussions sur les dernières avancées technologiques

Les éditions précédentes du Consensus ont souvent été le théâtre d’annonces majeures, propulsant les cours de certains altcoins. Cette année encore, les investisseurs seront à l’affût de toute information susceptible d’influencer les marchés.

Cette semaine chargée pourrait bien marquer un tournant pour le secteur crypto, longtemps resté dans une phase de consolidation. Entre les remboursements FTX, les déclarations politiques attendues, l’analyse fine de la politique monétaire américaine et les innovations présentées au Consensus Hong Kong, les catalyseurs ne manquent pas pour potentiellement relancer la dynamique du Bitcoin et de l’ensemble du marché.