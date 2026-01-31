Ségolène Royal en couple : qui est son compagnon Bruno Colmant ?

Figure emblématique de la vie politique française, Ségolène Royal a vu sa vie privée scrutée pendant des décennies, notamment lors de sa longue relation avec François Hollande. Après leur séparation en 2007, l’ancienne ministre s’est montrée particulièrement discrète sur ses relations amoureuses. En février 2020, des clichés publiés dans Paris Match et Closer ont révélé sa relation avec Bruno Colmant, un intellectuel belge reconnu. Cette apparition surprise, main dans la main dans les rues de Paris, a relancé l’intérêt des médias pour sa vie sentimentale. Cet article examine le profil de cet homme discret, la nature de leur histoire d’amour et la manière dont Ségolène Royal gère désormais sa sphère intime.

Bruno Colmant, un intellectuel belge de renom

Né le 24 juillet 1961, Bruno Colmant incarne l’excellence académique belge. Major de promotion de l’école de commerce Solvay, il possède un doctorat en économie appliquée, un master en sciences fiscales et un MBA. Sa carrière professionnelle débute chez Arthur Andersen avant de rejoindre ING. En 2006, il entre en politique comme chef de cabinet du ministre des finances belge. Il devient ensuite président de la Bourse de Bruxelles puis, en 2023, président du Groupe Brederode à Luxembourg.

Parallèlement à ses fonctions dirigeantes, Bruno Colmant enseigne dans plusieurs universités prestigieuses européennes. L’Université catholique de Louvain, la Vlerick Management School, l’École de Commerce Solvay, l’ICHEC et les Facultés Saint-Louis bénéficient de son expertise en économie, gestion financière, fiscalité des sociétés et comptabilité. Membre de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, il figure parmi les cinq intellectuels les plus influents de son pays.

Un auteur prolifique aux convictions écologiques fortes

La production littéraire de Bruno Colmant impressionne avec plus de 80 ouvrages publiés. En 2017, il remporte le Prix du livre politique pour L’Euro, une utopie trahie ?. Son rythme de vie témoigne d’une discipline remarquable : cinq à six heures de sommeil quotidien, aucune télévision, privilégiant ainsi ses activités intellectuelles. Cette organisation lui permet de mener simultanément ses missions d’enseignant, de dirigeant et d’auteur.

Ses convictions environnementales marquées constituent un trait saillant de sa pensée. Dans La Libre Belgique, il affirme que « le capitalisme néolibéral n’est plus compatible avec le défi climatique ». Il ajoute qu’on ne peut « plus dissocier économie et écologie, car l’avidité de l’enrichissement entraîne un saccage de la nature ». Cette sensibilité écologique résonne particulièrement avec l’engagement de Ségolène Royal, ancienne ministre de l’Environnement profondément investie sur les questions climatiques et sociales.

Une relation discrète révélée par des photos parisiennes

En février 2020, le magazine Closer dévoile des photographies de Ségolène Royal et Bruno Colmant marchant main dans la main dans Paris. Paris Match publie également des clichés datés du 23 septembre montrant le couple. Interrogé, l’intellectuel belge confirme simplement être « proche » de l’ancienne ministre sans développer davantage. Les sources indiquent alors une relation établie depuis trois ans.

Ségolène Royal adopte une attitude protectrice envers son compagnon. Elle refuse de s’exprimer publiquement sur cette relation « pour ne pas trop l’exposer », le qualifiant d' »ami » plutôt que d’employer le terme compagnon. Cette discrétion contraste radicalement avec sa vie de couple médiatisée avec François Hollande pendant plus de trente ans. Comme d’autres personnalités politiques françaises, elle privilégie désormais la protection de sa sphère intime face aux projecteurs médiatiques.

Une belle histoire désormais terminée selon Bruno Colmant

En 2023, Bruno Colmant évoque publiquement cette relation lors d’une interview sur la chaîne belge LN24. Il déclare : « C’est une belle histoire que j’ai vécue et qui m’a profondément transformé à titre personnel ». Cette « femme d’une envergure mondiale » lui aurait apporté un « nouvel éclairage ». Il raconte avec humour avoir été prévenu la veille de la publication des photos. Il informe alors sa fille qui réagit avec un désintérêt absolument total.

L’intellectuel belge qualifie cette histoire d’amour de « belle histoire désormais terminée », suggérant une séparation survenue entre 2020 et 2023. Malgré cette rupture, Bruno Colmant conserve un souvenir positif de cette période qui l’a profondément marqué. Ségolène Royal, désormais âgée de 71 ans, poursuit sa vie entre Paris, Bruxelles et la Normandie. Elle reste très active dans TPMP chez Cyril Hanouna comme chroniqueuse, tout en multipliant les engagements pour sa fondation et les causes environnementales. Les observateurs la décrivent comme épanouie, professionnellement comme personnellement, animée par sa passion politique et son engagement social. Sa résilience témoigne de sa capacité à se reconstruire après les épreuves de la vie publique et les transformations de sa famille.