Ségolène Royal en couple : qui est Bruno Colmant, son compagnon

Depuis 2020, l’ancienne ministre Ségolène Royal partage sa vie avec Bruno Colmant, un intellectuel belge de renom. Cette relation a été dévoilée en février 2020 par le magazine Closer, qui a publié des clichés du couple dans les rues parisiennes. En octobre 2023, Paris Match a confirmé cette union en consacrant sa une à ces deux personnalités. Malgré cette médiatisation, l’ancienne candidate à l’élection présidentielle maintient une grande discrétion autour de son compagnon. Cet article cherche le parcours de cet économiste reconnu qui a su conquérir le cœur de la figure de gauche française.

Bruno Colmant, un intellectuel belge de renom

Né le 24 juillet 1961, Bruno Colmant incarne l’excellence académique belge. Major de promotion de l’école de commerce Solvay, il détient également un doctorat en économie appliquée, un master en sciences fiscales et un MBA. Son parcours universitaire exceptionnel lui a valu une reconnaissance institutionnelle : membre de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique.

L’influence de cet économiste dépasse largement les frontières universitaires. Classé parmi les cinq intellectuels les plus influents de Belgique, il a publié plus de 80 ouvrages au cours de sa carrière. En 2017, son livre L’Euro, une utopie trahie ? lui a valu le Prix du livre politique, consacrant son expertise économique et sa capacité d’analyse.

Son engagement environnemental témoigne d’une conscience sociale développée. Dans une déclaration au journal La Libre Belgique, il affirme que le capitalisme néolibéral s’avère incompatible avec le défi climatique. Cette position sur l’écologie reflète une transformation profonde de sa pensée économique.

Une carrière professionnelle prestigieuse

La trajectoire professionnelle de Bruno Colmant débute chez Arthur Andersen, cabinet réputé pour ses services d’audit et de conseil en finance d’entreprise. Cette expérience initiale lui permet d’acquérir une expertise pointue en gestion financière. Il rejoint ensuite ING avant d’entamer une carrière politique remarquée.

En 2006, sa nomination comme chef du cabinet du ministre des finances belge marque un tournant décisif. Cette fonction politique lui confère une influence majeure sur l’économie du pays. Sa présidence de la Bourse de Bruxelles renforce son statut d’expert financier reconnu. En 2023, il occupe le poste de président du Groupe Brederode à Luxembourg.

Parallèlement, cet économiste partage son savoir dans plusieurs universités prestigieuses. L’Université catholique de Louvain, la Vlerick Management School, l’École de Commerce Solvay, l’ICHEC et les Facultés Saint-Louis bénéficient de son enseignement. Ses cours couvrent l’économie, la gestion financière, la fiscalité des sociétés et la comptabilité financière. Cette transmission du savoir illustre son engagement pédagogique constant.

Une histoire d’amour discrète depuis trois ans

Le 28 février 2020, le magazine Closer révèle la relation entre Ségolène Royal et Bruno Colmant avec des photographies du couple main dans la main à Paris. Interrogé sur cette publication, l’économiste se déclare simplement « proche » de l’ancienne ministre sans fournir davantage de précisions.

Trois ans plus tard, sur la chaîne belge LN24, Bruno Colmant évoque une « belle histoire » qui l’a « profondément transformé à titre personnel ». Cette union avec une femme d’envergure mondiale lui a offert un nouvel éclairage sur sa vie. Il confie avoir prévenu sa fille la veille de la parution, qui a accueilli la nouvelle avec un désintérêt absolument total.

En octobre 2023, Paris Match présente Ségolène Royal comme une femme résiliente et amoureuse. Pourtant, le couple refuse toujours les apparitions publiques officielles. Dans l’univers politique et médiatique, certaines personnalités préfèrent préserver leur vie sentimentale loin des projecteurs.

Un équilibre entre vie professionnelle et vie de couple

Bruno Colmant mène une existence rythmée par l’activité intellectuelle. Ne dormant que cinq à six heures quotidiennes et renonçant à la télévision, il consacre son temps à ses multiples projets. Malgré cet emploi du temps chargé, il parvient à maintenir un équilibre avec sa vie amoureuse. Cette capacité d’organisation témoigne d’une gestion efficace de ses priorités.

Le couple partage son quotidien entre Paris, Bruxelles et la Normandie. Cette vie itinérante correspond aux fonctions de Bruno Colmant en Belgique et au Luxembourg. Pour Ségolène Royal, l’épanouissement provient également de ses quatre enfants : Thomas, Élise, Julien et Flora, nés de sa relation avec François Hollande. L’ancienne ministre du gouvernement confie que leur succès personnel la comble de bonheur.

Néanmoins, certaines sources d’avril 2025 évoquent une possible séparation du couple. Cette ambiguïté sur le statut actuel de leur relation reste non confirmée.