Plusieurs pays européens, dont la France, dans le viseur de la Russie pour des cyberattaques ou encore des attentats à la bombe.

Des opérations de désinformation ont déjà été lancées.

Selon le journal britannique The Financial Times, le service de renseignement allemand aurait émis une alerte à plusieurs pays européens, dont la France, concernant de possibles attentats à la bombe, incendies criminels et cyberattaques de la part de la Russie.

Le directeur des services de renseignement allemand, Thomas Haldenwang, aurait informé ses homologues français, suédois et britannique du « risque d'actes de sabotage initiés par l'État russe », qui aurait « considérablement augmenté ». Il aurait mis en garde contre l'« imminence » de plusieurs attaques, susceptibles de causer d'importants dégâts humains et matériels, sous différentes formes.

Une opération déjà en cours

The Financial Times rapporte également qu'une opération de déstabilisation pourrait déjà être en cours. Un entrepôt au Royaume-Uni, contenant des cargaisons à destination de l'Ukraine, aurait été incendié. En Allemagne, deux hommes ont été arrêtés pour suspicion de planification d'actes de sabotage pour le compte de la Russie, notamment dans une base militaire américaine.

L'Otan a précédemment mis en garde contre les « activités malveillantes » de la Russie en Europe et a appelé à une vigilance accrue face à de possibles opérations de déstabilisation, tant à petite qu'à grande échelle.

Alerte INFOX🚨 Les campagnes de désinformation sur le soutien de la France à l’Ukraine ne faiblissent pas, la preuve 🔎 NON, la France n'a pas envoyé de troupes en #Ukraine. pic.twitter.com/IYAxLXxzMJ — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) May 6, 2024

Il est également mentionné que la Russie aurait déjà entrepris des campagnes de désinformation en France. Parmi celles-ci, des manœuvres d'ingérence numérique auraient été identifiées, impliquant la création de faux articles hostiles à l'Ukraine, prétendument publiés par des grands journaux français.