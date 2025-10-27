Sébastien Delogu en couple : le député insoumis se confie sur sa vie privée

Sébastien Delogu, député de La France Insoumise représentant Marseille, a récemment évoqué des aspects intimes de sa vie privée qui suscitent de nombreuses interrogations. L’élu marseillais, connu pour ses interventions passionnées à l’Assemblée nationale et son engagement pour les quartiers populaires, a livré des confidences touchantes sur sa situation familiale et sentimentale. Entre rumeurs persistantes avec une collègue députée et révélations douloureuses sur son passé de père, le politique insoumis dévoile un visage plus personnel, loin des débats législatives et des manifestations.

Sa situation matrimoniale actuelle révélée

Depuis sa séparation avec la mère de ses enfants, Sébastien Delogu n’affiche aucune compagne publiquement. Le député marseillais maintient une discrétion totale sur sa vie sentimentale, préférant concentrer sa communication sur ses combats politiques et sociaux. Aucun mariage ou nouvelle relation officielle n’a été annoncé par l’élu de LFI, qui semble privilégier sa carrière politique et son engagement pour les droits sociaux.

Cette réserve s’inscrit dans une démarche commune à de nombreux politiques souhaitant préserver leur intimité des projecteurs médiatiques. Contrairement à certaines personnalités du spectacle comme Louise Bourgoin qui évoque ouvertement sa relation moderne, le député insoumis garde le silence sur ses affaires de cœur. Cette discrétion alimente paradoxalement les spéculations sur sa vie privée et encourage les rumeurs sur ses potentielles relations sentimentales.

Les rumeurs persistantes avec Rima Hassan

Des rumeurs circulent concernant une possible idylle entre Sébastien Delogu et sa collègue Rima Hassan, également députée de La France Insoumise. Ces spéculations naissent de leur proximité observée lors d’événements publics, notamment durant les manifestations pour la cause palestinienne. Leur complicité apparente et leurs messages échangés sur Instagram ont alimenté ces suppositions chez les internautes.

Sur TikTok, des vidéos montrant les deux élus s’enlacer lors de meetings pro-Palestine ont largement circulé. Des montages romantiques de leurs interactions ont été créés par des militants, amplifiant ces rumeurs. Pourtant, ni Sébastien Delogu ni Rima Hassan n’ont confirmé cette prétendue relation. Leur proximité s’explique principalement par leur engagement commun pour la Palestine et leur collaboration au sein du groupe LFI à l’Assemblée.

Les confidences sur son passé familial douloureux

Le député marseillais a révélé des épisodes traumatisants de sa vie de père. Sa relation avec la mère de ses deux enfants, Sandro et Maria, s’est brisée après leur expulsion d’un logement le 12 avril 2012. Cette épreuve a détruit leur famille, provoquant la séparation définitive du couple et l’arrêt des contacts avec ses enfants depuis plus de dix ans.

Sébastien Delogu explique ne plus voir ses enfants par peur d’être jugé pour n’avoir pas réussi à subvenir aux besoins familiaux. Malgré cette rupture, l’ancien taxi continue d’envoyer des messages et de téléphoner, sans obtenir de réponses. Il évoque parfois croiser ses enfants dans des parcs, prévenu par des voisins, tentant désespérément de leur parler.

L’impact de sa rupture familiale sur sa vie publique

Cette situation personnelle a profondément marqué le politique insoumis, le conduisant vers des épisodes dépressifs et des tentatives de suicide. L’exclusion sociale qu’il a vécue alimente aujourd’hui ses combats contre le mépris de classe et pour les droits au logement. Lors des débats à l’Assemblée, il utilise régulièrement son témoignage personnel pour défendre les familles en difficulté.

Le député transforme sa douleur en lutte politique, portant haut le drapeau des quartiers populaires et des familles précaires. Il reconnaît ses responsabilités dans cette rupture familiale tout en gardant espoir d’une réconciliation future avec ses enfants, leur laissant toujours une porte ouverte pour une seconde chance.