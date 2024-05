Des saucisses de la marque Hénaff rappelées dans plusieurs départements

Rappel de saucisses fraîches épicées de la marque Hénaff dans quatre régions de France.

Plusieurs régions françaises touchées par ce rappel

Un rappel massif de produits agroalimentaires secoue actuellement le marché français, avec le producteur Hénaff appelant à la vigilance concernant deux lots de saucisses fraîches épicées potentiellement dangereuses. Selon les informations fournies par le site Rappel Conso, ces saucisses pourraient contenir des morceaux métalliques, ce qui représente un risque sérieux pour les consommateurs.

Les lots concernés, identifiés sous les numéros 22114 et 24114, se présentent sous la forme de barquettes contenant cinq saucisses épicées. Ils ont été commercialisés dans plusieurs enseignes renommées telles que Leclerc, Auchan, Casino, Coop U et Intermarché, entre le 23 et le 29 avril 2024. Les produits en question ont été distribués dans les régions de Bretagne, Île-de-France, Centre-Val de Loire et Pays-de-la-Loire.

Les consommateurs sont invités à consulter la liste complète des points de vente concernés, disponible sur le site Rappel Conso, afin d'éviter tout risque potentiel.

Hénaff rappelle des saucisses contenant des morceaux métalliques

Sur le site Rappel Conso, Hénaff a recommandé aux consommateurs en possession de ces saucisses de cesser toute consommation et de contacter le service consommateur pour obtenir un remboursement, en présentant la preuve d'achat et une photo de la barquette portant le numéro de lot incriminé. En cas de doute, il est également possible de détruire le produit.

Pour toute question ou information complémentaire, un numéro de téléphone dédié, le 02.98.51.53.53, est mis à disposition des consommateurs. Une vigilance accrue est donc de mise pour éviter tout risque de blessures ou d'effets indésirables suite à l'ingestion de ces saucisses défectueuses.