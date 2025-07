Sara Forestier : prise de poids et retrait du cinéma, une actrice qui témoigne de sa souffrance

Sara Forestier, actrice française doublement césarisée, a connu une période d’éloignement du cinéma suite à un incident traumatisant. Cette épreuve a entraîné d’importantes conséquences sur sa santé physique et mentale, incluant une prise de poids significative. Aujourd’hui, la comédienne témoigne courageusement de son parcours de souffrance et de reconstruction, révélant les dessous d’une industrie cinématographique parfois impitoyable. Son histoire illustre la sobriété retrouvée après une période de tourmente personnelle, témoignant d’une résilience remarquable dans un métier exigeant.

Les traumatismes qui ont poussé Sara Forestier à s’éloigner des plateaux

L’incident de la gifle sur « Bonhomme »

En avril 2017, un événement bouleversant marque la carrière de Sara Forestier pendant le tournage du film « Bonhomme ». Contrairement aux rumeurs médiatiques, l’actrice affirme avoir reçu une gifle de son partenaire à l’écran, Nicolas Duvauchelle. Cette violence physique l’a contrainte à quitter immédiatement le plateau, laissant sa place à Ana Girardot. Dans Paris Match, elle déclare : « Malheureusement, ce qui a été très dur, c’est qu’en réalité c’est moi qui me suis pris la baffe ! » Face à ces déclarations, Duvauchelle répond laconiquement qu’il « s’en fout » et qu’elle « dit la version qu’elle veut ». En 2023, la comédienne franchit un cap décisif en déposant plainte, déclenchant une enquête préliminaire du parquet de Paris.

Les conséquences psychologiques profondes

Ce traumatisme a provoqué chez Sara Forestier une profonde détresse émotionnelle et psychologique. L’actrice évoque des insomnies persistantes et des pensées suicidaires. Dans l’émission Quotidien, elle confie son besoin de s’éloigner du milieu cinématographique pour se reconstruire après avoir été « frappée par un acteur ». Cette expérience a brisé sa confiance envers le métier et l’industrie du film, compliquant ses relations professionnelles. Le piège de la méfiance s’est refermé sur elle, créant des tensions dans ses rapports avec les équipes de tournage.

Le retour de Sara Forestier : une renaissance artistique et personnelle

Des nouveaux projets cinématographiques

Après plusieurs années d’absence, Sara Forestier fait son retour devant la caméra dans « Trois Amies » d’Emmanuel Mouret, sorti en novembre 2024. Pour cette renaissance professionnelle, elle a attendu de retrouver « un projet avec des gens bienveillants ». Sa filmographie récente inclut également :

« Playlist » de Nine Antico (2021)

« Haters » avec Kev Adams pour Prime Video (récemment achevé)

Un projet personnel de réalisation cinématographique en développement

Une nouvelle orientation vers la comédie

Désireuse de renouveler sa carrière, l’actrice se tourne désormais vers des registres plus légers. Elle développe actuellement une série et un long-métrage comiques, précisant qu’il s’agit de « grosses comédies, pas des comédies d’auteur ». Ce virage artistique marque sa volonté de tourner la page après « avoir donné quinze ans de sa vie au drame ». Parallèlement, Sara Forestier s’engage dans le débat public en témoignant devant la commission d’enquête parlementaire sur les violences dans le cinéma, qualifiant l’industrie de « machine à broyer des talents ».