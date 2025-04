Samantha de Bendern : qui est cette experte controversée pour ses propos sur le racisme ?

Samantha de Bendern s’est imposée comme une figure marquante dans le paysage des relations internationales et de la géopolitique européenne. Cette experte britannique de 58 ans, installée en France, a récemment fait l’objet d’une controverse médiatique suite à des propos tenus sur LCI concernant l’arrestation de gendarmes français en Israël. Son parcours professionnel impressionnant, allant de l’OTAN au prestigieux Chatham House, révèle une carrière dédiée à l’analyse des dynamiques est-européennes et russes. Portrait d’une spécialiste dont l’expertise est aussi reconnue que ses récentes déclarations sont contestées.

Une experte aux multiples casquettes internationales

Le parcours professionnel de Samantha de Bendern illustre une expertise approfondie dans la diplomatie internationale. Actuellement chercheuse associée au Royal Institute of International Affairs (Chatham House) à Londres, elle se spécialise dans les relations russo-européennes au sein du département Russie-Eurasie. Son expérience à l’OTAN comme officier politique lui a permis de coordonner les délicates relations avec la Russie et l’Ukraine, deux pays au cœur des tensions géopolitiques actuelles.

Sa carrière s’est également construite au sein des institutions européennes. Elle a notamment conseillé le premier ambassadeur de l’Union européenne en Russie dans les années 1990, période charnière pour les relations est-ouest après la chute du bloc soviétique. Cette expertise s’est enrichie par ses fonctions à la Commission Européenne et son travail au Conflict Studies Research Centre.

Sa formation académique solide comprend un diplôme en relations internationales de la London School of Economics, complété par un Master en gestion financière de l’ESCP et une spécialisation en littérature russe de l’UCL Londres. Cette polyvalence lui a permis d’évoluer également dans le secteur financier, notamment chez Coutts Bank Switzerland et Merrill Lynch.

La controverse médiatique qui a fait réagir la France

Le 7 novembre 2024, la chroniqueuse s’est retrouvée au centre d’une polémique suite à ses propos sur LCI concernant l’arrestation de deux gendarmes français en Israël. Elle a déclaré qu' »une chose qui pourrait peut-être excuser le comportement des Israéliens serait si les gendarmes avaient l’air d’être… seraient peut-être d’origine maghrébine ou avaient l’air d’être arabes ».

Ces paroles ont déclenché un tollé sur les réseaux sociaux et provoqué de vives réactions politiques, notamment de la part de députés de La France Insoumise qui ont dénoncé un racisme décomplexé dans l’espace médiatique français. Face à cette controverse, Samantha de Bendern a présenté ses excuses dès le lendemain, expliquant que ses propos « étaient maladroits » et « visaient à expliquer ce comportement et en aucun cas à le justifier ».

De l’analyse géopolitique aux médias internationaux

Avant cette polémique, Samantha de Bendern s’était forgé une réputation de chroniqueuse politique avisée sur les questions internationales. Sa présence régulière sur LCI s’accompagne d’interventions sur des chaînes de référence comme la BBC, France 24 et Al-Jazeera. Sa maîtrise de trois langues – anglais, français et russe – facilite sa communication avec un public international.

Son expertise en matière de sécurité et d’analyse des risques géopolitiques l’a amenée à animer des conférences spécialisées et à conduire des sessions de sensibilisation auprès de militaires russes et serbes. Cette capacité à naviguer entre différentes cultures politiques s’explique par son expérience internationale étendue, ayant vécu et travaillé dans plusieurs pays :

Russie et Ukraine, où elle a développé son expertise sur l’Europe de l’Est

Inde, où elle a passé quatre ans au service d’un centre de recherches britannique

République tchèque, Belgique, Suisse et France, élargissant sa perspective européenne

Une reconversion inattendue entre écriture et commerce

Parallèlement à ses activités d’analyse, Samantha de Bendern a amorcé une reconversion professionnelle surprenante. Elle poursuit actuellement un Master en écriture créative à l’Université d’East Anglia et travaille sur un roman d’espionnage intitulé « Le Tango des Cygnes » se déroulant en Biélorussie.

Cette passion pour l’écriture et la création littéraire s’accompagne d’un projet commercial concret. Elle a ouvert une boutique de bijoux et cachemire dans le Gers, important des produits artisanaux du Népal et d’Inde. Ce changement reflète son désir d’une « vie plus calme » et ses inquiétudes concernant le Brexit, lui permettant de s’ancrer durablement en France.

Une vie privée soigneusement préservée

Malgré sa visibilité médiatique, Samantha de Bendern maintient une discrétion remarquable concernant sa vie personnelle. Née le 24 novembre 1965, cette britannique installée en France cultive une séparation nette entre son activité professionnelle et sa sphère privée.

La lecture et l’écriture figurent parmi ses centres d’intérêt personnels connus, reflétant son parcours intellectuel riche. Cette réserve contraste singulièrement avec son exposition médiatique et ses prises de position publiques. La récente controverse a probablement accentué son besoin de préserver cet équilibre fragile entre sa carrière de communicante internationale et la protection de son jardin secret.