Salaires Real Madrid : découvrez les joueurs les mieux payés et leurs revenus

Les salaires des joueurs du Real Madrid font régulièrement les gros titres dans la presse sportive internationale. Le club madrilène, multiple vainqueur de la Ligue des Champions, maintient une politique salariale capable d’attirer les plus grands talents du football mondial. Pour la saison 2024-2025, l’arrivée de Kylian Mbappé a considérablement modifié la hiérarchie salariale au sein du vestiaire merengue. Étudions ensemble qui sont les footballeurs les mieux rémunérés du club présidé par Florentino Perez.

Top 10 des joueurs les mieux payés du Real Madrid

Sans surprise, Kylian Mbappé domine le classement des salaires au sein de l’équipe madrilène. L’international français perçoit entre 26 et 31,25 millions d’euros bruts annuels, selon les sources. En deuxième position, on retrouve le défenseur autrichien David Alaba avec 22,5 millions d’euros par an. Vinicius Junior et Jude Bellingham complètent le podium avec des émoluments identiques de 20,83 millions d’euros chacun.

Le milieu uruguayen Federico Valverde occupe la cinquième place (16,67 millions), suivi du gardien belge Thibaut Courtois (15 millions) et du défenseur allemand Antonio Rüdiger (14,58 millions). Le top 10 est complété par trois joueurs touchant chacun 12,5 millions d’euros annuels : Eduardo Camavinga, Rodrygo et Aurélien Tchouaméni.

Rang Joueur Salaire annuel brut 1 Kylian Mbappé 26-31,25 millions € 2 David Alaba 22,5 millions € 3 Vinicius Junior 20,83 millions € 3 Jude Bellingham 20,83 millions € 5 Federico Valverde 16,67 millions €

Le cas Mbappé : salaire, primes et droits à l’image

En rejoignant le Real Madrid, Mbappé a accepté une réduction salariale considérable. Au PSG, l’attaquant français percevait entre 66 et 75 millions d’euros bruts annuels, soit plus du double de son salaire actuel. Cette baisse a néanmoins été compensée par une prime à la signature estimée entre 60 et 100 millions d’euros.

L’ancien joueur parisien bénéficie également d’un accord exceptionnel concernant ses droits à l’image. Alors que le Real applique habituellement un partage équitable (50/50), Mbappé conserverait 80% de ses revenus publicitaires, le club ne récupérant que 20%. Cette négociation rappelle les accords obtenus par d’autres stars du sport professionnel qui maximisent leurs revenus au-delà du salaire.

Politique salariale du Real Madrid et comparaisons

La masse salariale totale du Real Madrid devrait franchir la barre du demi-milliard d’euros cette saison. Cette somme colossale reste néanmoins maîtrisée puisque le club prévoit de générer plus d’un milliard d’euros de revenus sur l’exercice 2024-2025.

À titre comparatif, chez le rival de l’Atlético de Madrid, le gardien Jan Oblak est le joueur le mieux rémunéré avec 20,83 millions d’euros annuels. Plus surprenant encore, l’entraîneur Diego Simeone touche 2,17 millions d’euros mensuels, soit plus du double que Carlo Ancelotti et ses 910 000 euros.