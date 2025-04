Salaires RC Lens : découvrez combien touchent les joueurs Wahi, Samba, Danso et Sotoca

Les salaires des joueurs du RC Lens font l’objet d’une attention particulière de la part des supporters et observateurs du football français. Le club artésien, après une excellente saison 2022-2023 couronnée par une qualification en Ligue des Champions, a dû revoir sa politique salariale. Les vedettes comme Elye Wahi, Brice Samba, Kevin Danso ou encore l’emblématique Florian Sotoca représentent différents échelons de cette grille des rémunérations qui évolue au gré des résultats et des contraintes financières du club.

Top 5 des joueurs les mieux rémunérés du RC Lens

La hiérarchie salariale au sein de l’effectif professionnel du Racing Club de Lens reflète l’importance accordée à certains joueurs. Pour la saison 2023-2024, Brice Samba et Elye Wahi trônaient au sommet avec chacun 210 000 euros bruts mensuels, illustrant leur statut de piliers de l’équipe. Kevin Danso complétait ce podium avec un salaire de 170 000 euros mensuels bruts, juste récompense pour ce défenseur central devenu référence en Ligue 1.

Un second groupe de joueurs cadres du club lensois suivait avec Facundo Medina, Andy Diouf et Nampalys Mendy touchant 120 000 euros mensuels. Florian Sotoca, figure emblématique des Sang et Or, percevait quant à lui 105 000 euros, à l’instar de Jonathan Gradit, Angelo Fulgini et Wesley Saïd.

Joueur Salaire mensuel brut (2023-2024) Brice Samba 210 000 € Elye Wahi 210 000 € Kevin Danso 170 000 € Facundo Medina 120 000 € Florian Sotoca 105 000 €

Évolution de la masse salariale du club artésien

Le RC Lens a entrepris une rigoureuse politique d’austérité depuis l’été 2023. L’objectif? Réduire la masse salariale globale d’environ 20 millions d’euros tout en réalisant des ventes conséquentes. Cette stratégie s’est traduite par le départ de neuf joueurs percevant plus de 100 000 euros mensuels.

Ventes record de 124 millions d’euros (hors bonus) grâce aux transferts de Khusanov (40M€), Wahi (27M€) et Danso (25M€)

Objectif d’une masse salariale chargée d’environ 55 millions d’euros pour 2024-2025

Contrat d’un prêt de 50 millions d’euros pour assurer la trésorerie et financer l’achat du stade Bollaert-Delelis

Pour la saison 2024-2025, la structure salariale a été considérablement revue. Mbala Nzola et Facundo Medina sont devenus les joueurs les mieux rémunérés avec 200 000 euros mensuels, tandis que le salaire moyen de l’effectif est descendu à 66 000 euros, contre 81 500 euros la saison précédente. L’univers des négociations salariales dans le sport professionnel révèle souvent des tensions similaires à celles observées dans d’autres secteurs du divertissement.

Comparaison des salaires du RC Lens avec les autres clubs de Ligue 1

En 2023-2024, le RC Lens se positionnait au 8e rang des salaires moyens de Ligue 1 avec ses 81 500 euros mensuels bruts. Une situation bien éloignée du Paris Saint-Germain et de ses stars multimillionnaires, dont Kylian Mbappé avec ses 6 millions d’euros mensuels.

Le club lensois a connu une évolution fulgurante depuis 2014, où il affichait la plus petite masse salariale du championnat (6,5 millions d’euros) L’entraîneur Franck Haise percevait 150 000 euros mensuels après une forte revalorisation suite à l’excellente saison 2022-2023 Les joueurs ont touché une prime de 80 000 euros chacun pour la participation à la phase de groupe de la Ligue des Champions

La corrélation entre budget salarial et performances sportives n’est pas systématique, mais elle influence indéniablement la capacité d’un club à attirer et conserver des talents. Malgré des moyens inférieurs à certains concurrents, le RC Lens parvient à maintenir une équipe compétitive tout en assainissant ses finances, démontrant qu’une gestion rigoureuse peut coexister avec des ambitions sportives.